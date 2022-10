Ismét nagyszámú közönség gyűlt össze az étteremben, hogy megismerjék a népszerű művészeti sorozat, a Kecskeméti Szalon legújabb kiállító művészét. A vendégeket Steiner Ágnes, a szervező Itt Vagyunk, Támogatunk Egyesület elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a Kecskeméti szalon sorozattal párhuzamosan fut a Bács Kortárs vándorkiállítás is, a megye több településen bemutatkozott már a hat művész alkotásaiból összeállított tárlat. A hat alkotó között található Garti Goór Imre is, valamint Harsányi Zsuzsanna, Mártonfi Benke Márta, Ambrus Lajos, Szilágyi Varga Zoltán és Szappanos István.

Steiner Ágnes a most látható bőséges anyagot felvonultató kamaratárlat kapcsán kiemelte: Garti Goór Imre vallja, nem szeret beszélni, beszéljenek róla képek. Így az alkotót pályatársa, barátja, Ambrus Lajos festőművész mutatta be, aki már az elején kiemelte gyerekkori barátok, egykoron még ugyanabba az iskolába is jártak, a Zója Utcai Általános Iskolába. Később a művészet újra összehozta őket.