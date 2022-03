– Képein látszik, hogy a tájfotós szemével tekint a világra. Az élővilágot bemutató képeken, az állatfotókon is a tájba illeszti a főszereplőket. Az állatokat nem szűk portrékkal, hanem természetes élőhelyükön, környezetükkel együtt mutatja be, amely nemcsak esztétikus, de nagyon informatív is a szemlélő számára. Ezek a fotók sokat elárulnak főszereplőikről és sokat adnak a néző számára is. A képeket nézegetve ráébredhetünk, hogy mi, emberek is részei vagyunk a természetnek. Nem tudjuk magunkat függetleníteni tőle, bármennyire is erre törekszik a világ. A virtuális tér nem pótolhatja azt – hangsúlyozta Kiss Czakó Imre. Hozzátette, bár Péter nagy utazó, a március elejéig látható kiállításon bemutatott képekért nem utazott nagy messzeségekbe, azok az országhatáron belül készültek és arra hívják fel a figyelmünket, hogy hazánknak is csodálatos tájai vannak, melyekért érdemes túrabakancsot húzni és kirándulásra indulni.