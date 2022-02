– Az albumon nemcsak a zenekari tagok hallhatók. Kikkel zenéltek együtt?

– Kecskemét különböző kultúrgarabonciásait kértük fel, hogy vegyenek részt ebben az eléggé szinesztéziaélményt nyújtó produkcióban.

Hiszen a zenés verseken túl különböző, már-már audiovizuális atmoszférák kialakításán is ügyködtünk. A szereplők között találhatjuk többek közt Kriskó Jánost mint Jean Bemondót, Libor Zoltánt mint Libabőrt, Turai Kamilt mint Komilfót, míg Pápai Béla bárzongorista, Keller Dániel prímás, Radics Sándor cimbalmos, Schoeder Benji (vagyis Csekő Sándor) gitáros, valamint Derdák Zoltán „Létra” kavalos-klarinétos a zenei szövetbe simultak bele, rendkívüli érzékenységgel. Az együttes fentebb említett korábbi tagjai is részt vettek a hangszerelésben, felvételekben. Ezenkívül Kornél baráti köréből is kerültek megszólalók bőven. Az egyetlen hivatásos színész Váry Károly, aki Federicót, a Fellini Trupp öreg bohócát alakítja az egyik, dalokat összekötő jelenetben.