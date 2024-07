A harminc éve működő Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör ismét egy kellemes hangulatú eseményre várta az érdeklődőket. Dr. Galuska László Pál elnök szervezésében a Tanabata piknik keretében az egyik legnagyobb japán ünneppel ismertették meg a jelenlévőket a II. Rákóczi iskolában és a mellette található Érzékelések kertjében.

Színes programok várták a érdeklődőket a szerelmesek ünnepén

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Tanabata egy japán csillagfesztivál, amely Orihime és Hikobosi istenségek találkozását ünnepli (ami a Vega és az Altair csillagok képviselnek. A hagyomány szerint ez a hetedik hold hónap 7. napja.

A fesztivál történetét A kívánságok éjszakája című előadásában Balogh Miklós, a japán kultúra nagy szakértője ismertette a közönséggel. A vetített képes előadás keretében kitért a fesztivál szimbólumaira is, melyeket maga is elkészített papírból. Elmondta: ez az ünnep Japánban régiónként eltér, nemcsak dátumában, de a hagyományos elemekben is. Az azonban közös, hogy Japánban ez nevezhető a szerelmesek napjának, sokan ekkor kérnek randit is.

Az előadáshoz kapcsolódóan Király József, a baráti kör tiszteletbeli elnöke felidézte az évekkel ezelőtti saját élményeit, amikor Japánban járt egy Tanabata fesztiválon.

A Tanabata egyik jellegzetessége, hogy bambuszfára elhelyezik a kívánságaikat egy tanzakün, azaz díszszalagon a résztvevők. A hagyomány szerint a bambusz képes közvetíteni a kívánságokat az univerzumba. E hagyományt éltetve bambusz ágacskákra helyezték el a helyben megírt kívánságokat a résztvevők, melyet Gál Klaudia, a baráti kör titkára koordinált, és megőriz a következő Tanabatáig.

Ezt követően a Tanabata szimbólumokat az iskola melletti Érzékelések kertjében aggatták fel egy fára.