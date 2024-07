A Kárpát-Medencei Diáktábor mottója: nyelvében a nemzet. A programban a helvéciai és testvértelepüléseken működő iskolák tanulói vesznek részt minden évben. Idén az erdélyi Csikkarcfalváról és a szlovák Zétényből érkeztek gyerekek, kísérőikkel. Helvéciát, mint mindig, most is mindkét intézmény, a Wéber Ede és a Feketeerdői Általános Iskola fiataljai együtt képviselték.

A helvéciai diákok együtt táboroztak a testvértelepülések fiataljaival

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Dobosiné Deák Ágota, a Wéber Ede iskola pedagógusa vállalta magára a tábor főszervezését. A programokat, és a vendégek elszállásolását, a vendéglátást ezúttal is a helvéciai önkormányzat finanszírozta meg.

Dobosiné Deák Ágota elmondta: idén is törekedtek arra, hogy minél szélesebb programkínálat színesítse az itt töltött négy napot. A mintegy harminc fiatalt minden nap más-más kikapcsolódás, feltöltődés várta, a legtöbb programelem azonban kapcsolódott a hungarikumokhoz.

A helvéciai látnivalókon túl jártak Kecskeméten a rajzfilmstúdióban, a Magyar Népmesék „otthonában”, megtekintették a hírös város nevezetességeit. Egy napot Budapesten töltöttek, jártak az állatkertben és a Csodák Palotájában, és buszos városnézés keretében csodálhatták meg a főváros nevezetességeit és a Dunát. Felkeresték Lakiteleken a Hungarikum Ligetet, ahol többek között a Hungarikumok csarnokát is megtekintették, megismerve általa a kiemelkedő, magyarságot hirdető értékek teljes palettáját. Mindezek mellett sok-sok játék, vetélkedő is színesítette a tábor programját. A gyerekek a négy nap alatt össze is barátkoztak.