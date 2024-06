Bábel Balázs érsek homíliájában a negyedik parancsolatot idézte fel: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Ez a parancsolat nem a tizenéves korosztálynak szól főleg, hanem azoknak a felnőtteknek, akiknek gondoskodniuk kell idős szüleikről” – hangsúlyozta.

Ferenc pápa a Szent Anna ünnepéhez kapcsolódó idősek napja alkalmából az alábbi gondolatokat fogalmazta meg: már a zsoltáros is azt kérte az Ószövetségben: öregségemre ne hagyj magamra Istenem. Bábel Balázs kiemelte: itt nemcsak a magány elkerüléséről van szó, hanem arról is, hogy mint fogalmazott legyenek körülöttünk olyanok, akik segítségünkre vannak betegségünkben és öregségünkben. Felidézte saját családi élményét, amelyből megtapasztalta az idősekkel való szeretetkapcsolat kettősségét: a szeretet az, amely nem akarja, hogy a halál elválasszon bennünket, de a hitből fakadó szeretet az is, hogy bízunk az örök életben való találkozásban. Kiemelte a gondozók és a gondozottak kölcsönös egymásra figyelése, együttműködése az, ami szeretetteljes légkört teremt az otthonban.

Az ünnepségen felléptek a Kereki Nótások, Radics Sándor, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett cimbalom-művész, valamint az intézményben lakók is készültek egy vidám műsorral. Az 50. évfordulóra természetesen egy torta is készült,.

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Lajos Otthonában jelenleg 160 fő lakik, külön részleggel a demenciával élők számára. Az intézményben folyamatos a mentálhigiénés munkatársak jelenléte, a gyógytorna, valamint állandóan elérhető háziorvos is látogatja a bentlakókat. A helyben főzött finom ételek, a zöld környezet és a hangulatos belső terek mind az itt lakók nyugalmát szolgálják – olvasható a közleményben.