Kihelyezték a fürdőhöz vezető úton a fekvőrendőröket, amelyek a közúti forgalmat lassítják majd. – A fürdőszezon idején, szeptember közepéig lesz kint, azért van rá szükség, mert sokan nagy sebességgel szoktak közlekedni az üdülőterületen is, így próbáljuk biztonságosabbá tenni a tófürdő két főbejáratának megközelíthetőségét. A forgalomlassító fekvőrendőröket az egyes és a kettes számú beléptető pénztár közelében helyeztük el – mondta el hírportálunknak Monda Tamás, a Kunfehértói Nonprofit Kft. vezetője, akitől megtudtuk azt is, hogy furcsa mód, van, akinek éppen ilyen fekvőrendőrre van szüksége, néhány fellazult elemet ugyanis az elmúlt évben elloptak belőle, amit idén pótolni kell, darabja több tízezer forint plusz kiadást jelent az önkormányzat számára.

Monda Tamás, a Kunfehértói Nonprofit Kft. vezetője

Fotó: Pozsgai Ákos

A Kunfehértói Nonprofit Kft. dolgozói gőzerővel készültek az elmúlt napokban is az induló idegenforgalmi szezonra, nyit a strand és a hétvégén kezdődik a fesztiválszezon is. Megújult a főbejárat, új beléptető rendszert alakítottak ki, mellette a sportöltözők előtti területen kialakítottak új parkolót, ahol a fesztiválok ideje alatt érkező vendégek tudnak majd parkolni. – Átalakítottuk a kerítést, új pihenőpadot helyeztünk el olyan helyre, ahova egyáltalán nem süt be a Nap, és a pihenni vágyó strandolók árnyékba tudnak húzódni – sorolta a részleteket az ügyvezető. Elmondta, hogy a korábbi napok esős időjárása azonban némileg hátráltatta a fürdő területén a padok újrafestését, valamint a kettes pénztár körüli környezet megújítását.

A közvetlen a tóparton, a plázs területén a homokot frissítették, a játszótereken a szükséges karbantartási munkálatokat is elvégezték, újrafestették az öltözőket, a víztükörre benyúló mólon is végeztek javításokat. Kihelyezték a vízibicikliket, miután elvégezték rajtuk a szükséges karbantartásokat. A homokos plázs területén felállították a napernyőket, az egyik szponzorcég által adományozott hat darab új napernyőkkel együtt. – A tó vízmennyisége megfelelő és a minőséggel sincs gond, a tisztasága pedig kiváló – emelte ki Monda Tamás, aki elmondta, hogy a szúnyogirtás is megtörtént a tófürdő területén.