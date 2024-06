Idézet a méltatásokból

Fodorné Ambrus Teréz nagy hangsúlyt fektet a gyermekek személyiségfejlődésére, fejlesztésére, minden gyermeket önmagához képest fejleszt. Gyógypedagógiai asszisztensi képesítése, az önképzés, a szakirodalom állandó tanulmányozása, gyógypedagógussal és logopédussal való rendszeres konzultációk mind biztosítják számára, hogy naprakészen foglalkozzon a gyermekekkel. Két autista gyermekkel olyan szakértelemmel, odaadással, féltő szeretettel bánt, hogy nemcsak ők fejlődtek nap, mint nap, de a csoportba járó 30 gyerek is megtanulta elfogadni a különbözőséget, a másságot, segítették felkarolták őket. A láb- és tartásjavító tornái közkedveltek. A fejlesztések mellett kiemelten foglalkozik a tehetséges gyermekekkel origamiszakkör keretében.

Keresztesiné Túri Emese óvodpedagógusi tevékenységében fontos szerep jut a gyermekek hitre nevelésének, ezt személyes példamutatással is igyekszik alátámasztani, megerősíteni. A szülők bevonásával sokat tesz a gyermekekkel a szűkebb és tágabb természeti környezetük megóvásáért, ápolásáért. Irányításával nagy sikerrel kapcsolódnak be évről évre a papírgyűjtési akcióba és ezzel már több alkalommal is szereztek százezres nagyságú támogatást óvodájuknak, melyből óvodai játékokat vásárolta és kirándulásra vitték a gyerekeket. Nagy odaadással kapcsolódik be a falu közösségi életébe is.

Kőrös Anikó munkáját céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása jellemzi. Óvodapedagógusként a nyitottság és emberség jellemzi. Munkássága alatt nyerte el a petőfiszállási Csicsergő voda a Zöld Óvoda, a Madárbarát Óvoda, és az Állatbarát Óvoda címeket. A környezetvédelemre és a fenntarthatóságra nevelés az egyik vesszőparipája, amit hitvallása szerint egy ilyen környezeti adottságokkal rendelkező településen kötelező továbbadni a településen a gyermekeknek példamutatással és szeretettel.