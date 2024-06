Közleményében azt írja, iskolájukban nagy hagyománya van a környezeti nevelésnek, pedagógiai programjukban külön fejezetet szentelnek ennek a témának. Minden osztályban a gyerekeknek megfelelő szinten igyekszenek ennek eleget tenni ennek a küldetésnek, vagyis a tudatos környezetvédelemre, a természet szeretetére és védelmére, a fenntarthatóságra, takarékosságra nevelni a petőfiszállási diákokat.

Ökoiskola címet kapott a petőfiszállási általános iskola

Forrás: Beküldött fotó

Az igazgatónő beszámol arról, hogy a tél folyamán nyújtottak be pályázatot, amely sikeres elbírálásban részesült, így a Belügyminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium Ökoiskola címet adományozott iskolánknak. Az ünnepélyes címátadót Biatorbágyon tartották a napokban és dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkártól vehették át az okleveleket.

A pályázat összeállításában segítséget nyújtott Lőrincz Hajnalka, Balla Katalin és Seres Mónika – közölte Rádi Györgyi igazgató.

Példaértékű a magyar ökoiskola program

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat a fenntarthatóságra nevelésben elkötelezett intézmények kezdeményezésére indult, 2000-ben. Ökoiskola címmel azokat a köznevelési intézményeket ismeri el Magyarország kormánya, amelyek pedagógiai programjukban a tantervi előírásokon túl is kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének. Az Ökoiskola cím három évre szól, és azok az intézmények nyerhetik el online pályázat révén, amelyek a fenntarthatóság értékeit és témáit a tanítási órákon és azokon túl, a pedagógusok személyes példamutatásán, valamint az intézmény környezetbarát működésén keresztül is érvényesítik. Azok az iskolák, amelyek harmadszor is elnyerik a címet, Örökös Ökoiskolává válnak – olvasható a kormany.hu oldalon.

Jelenleg Magyarországon minden harmadik tanuló ökoiskolába jár, így az egészintézményes működés révén nap mint nap tanulja és tevékenységeiben tapasztalja, hogyan fordítható az egyéni felelősség cselekvéssé a méltányos, élhető és a természeti környezettel harmóniára törekvő jövő érdekében.

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat 2021-ben a Global Education Network Europe (GENE) szakmai elismerésében részesült. A szervezet pályázati kiírása szerint a beküldött program ösztönző és adaptálható más európai országok számára, valamint példát mutat a méltányosságra nevelés terén.