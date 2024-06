Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Olvasói fotó

SZAKI

Kiskunhalasról Tóth Attila a nyolcvanas éveket idézné fel. Mint írta, akkoriban éveken át a városban nagy sikere volt a medence bálaknak, melyet a strand nagymedencéjében tartottak. Sok kiváló zenekar megfordult ott, többek között a képen látható SZAKI kiváló zenészekkel. Sok jó banda játszott még, mint a Beton, Mozaik-Max, Prognózis, Tűzkerék, Apostol.

Olvasói fotó

Igazgató

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori Országos Nevelő Intézet egyik igazgatójára emlékezik társaival. A fotó a 2000-es évek közepén készült egy nagy létszámú kollégiumi találkozón. Jobbról Balog Gyula látható, aki az intézmény igazgatója volt akkor, amikor olvasónk ott élt, 1973-77-ben. A tanítványok ma is szívesen gondolnak vissza rá. Balog Gyula később a Zója Utcai Általános Iskolában is tanított fizikát.

Olvasói fotó

40 év

Kecskemétről Hoffer Zoltán 40 éves osztályfényképével nosztalgiázik. 1984 júniusában ballagott el a Molnár Erik Általános Iskolából (ma Arany János). A 32 diák számára akkor egy felejthetetlen időszak fejeződött be. Az évfolyam legjobb osztálya voltak, de a városban is az előkelő helyen szerepeltek a sok-sok tanulmányi és sport versenyen. Sajnos mára több tanárukat és egy diáktársukat elvesztették. Tanulók: felső sortól indulva, balról: Hoffer Zoltán, Hajagos Imre, Pusztai Zsolt, Kégel Tamás, Holló Andor, Pósvai Csaba, Nagy Tamás, Tóth Mónika, Utassy Anita+, Zalay Ibolya, Miklós Györgyi, Szabó Tünde, Nyúl Edit, Pénzes Bálint, Várnagy János, Szabó István testnevelő tanár, Surányi József, Kovács Zoltán, Szabó Szilvia, Csávás Csilla, Lesznyák Ágnes, Palatinusz Zsolt, Kálvin György, Borbély Bernhardin, Borsik Mária, Bálint Anna, Kávai Mónika, Zadravecz Edit, Szegedi Csaba, Szilágyi Balázs, Molitórisz Károly, Jánosi István és a tanárok. A képről hiányzott Istenes Zsolt.