Számos sportolási lehetőséget biztosít, támogat és segít a tavalyi évben alakult Szabadszállási Városi Sportegyesület. A civil szervezethez lényegében minden, a településen működő sportkör kapcsolódott, egyebek között a labdarúgók, a futók, a jógások, a modern táncosok, az asztaliteniszezők, a kerékpárosok, a röplabdázók, a női torna képviselői. Az egyesület tagjaitól a kétkezi munka sem idegen. Megkezdődött a helyi sportpálya rendbetétele. A létesítmény fejlesztését saját erőből és pályázati támogatásokból próbálja megoldani a civil szervezet. Az eltelt időszak alatt az egyesület és a város közös munkájának köszönhetően számos kisebb fejlesztés valósult meg, a következő állomás a műfüves pálya létrehozása, ami várhatóan szeptemberre elkészül.

A sporttelep fejlesztése a helyi sportélet fellendítését szolgálja – emelte ki Darabos József polgármester

Fotó: Gulyás Sándor

– Az egyesület 39,5 millió forint támogatáshoz jutott az MLSZ Országos Pályafelújítási Program keretében. A rendelkezésre álló keretből, egy 22x42 méteres műfüves pálya épül. Az új pálya építése azt mutatja, hogy a civil szervezet halad a korral, modern, jól karbantartott infrastruktúrát próbál biztosítani a sportolók számára. A létesítményt nemcsak az egyesület tagjai vehetik igénybe, hanem a helyi közösség számára is nyitott. Helyszíne lehet többek között iskolai sporteseményeknek, közösségi rendezvényeknek, a pályát amatőr sportolók is használhatják. Bízunk benne, hogy a műfüves pálya építése nemcsak gyakorlati előnyöket kínál, hanem büszkeség forrása is lehet az egyesület és a közösség számára. A modern, fenntartható és sokoldalú létesítmény hozzájárul az egyesület hírnevének és versenyképességének növeléséhez, valamint erősíti a kapcsolatot a helyi közösséggel – mondta el hírportálunk érdeklődésére Darabos József polgármester.

A városi sporttelep fejlesztések pályázati lehetőségek és a saját pénzügyi keret függvényében tovább folytatódik. Tervben van a szabadtéri és a fedett pályák rekonstrukciója.