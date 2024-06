Különleges nyári akciót szervezett a hétvégén a Kecskeméti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a Széchenyi István Közösségi Ház: limonádé napot tartottak, méghozzá teljesen ingyen.

Limonádét osztottak a hőségben a kecskeméti diákok

Fotó: Orosz Fanni

Limonádé a kánikulában

Az elmúlt napokban tombolt a meleg, igazi kánikula volt. Ezen felbuzdulva a kecskeméti diákok közösen limonádékészítésbe fogtak, melyet a Kecskeméti Evangélikus templom előtt kínáltak a járókelőknek. A finom hűsítővel kedveztek a kecskemétieknek, de a természetnek is, ugyanis a környezetvédelem jegyében papír- és műanyag poharaktól mentesen szervezték a megmozdulást. A limonádés stand mellett a legkisebbeknek csillámtetoválást is készítettek, de különböző kézműves foglalkozásokba is be lehetett csatlakozni.