Kada Elek 1897-1913 között volt Kecskemét polgármestere, az ő munkássága alatt aranykorát élte a város. Utolsó éveit abban a hunyadivárosi házban töltötte, melyet most a Múzeumok Éjszakája keretében a nagyközönség is megtekinthetett. A Kada-villa ma már magánház, Szabó Csaba és családja tulajdonában van. Szabó Csaba jól ismert a kecskemétiek körében, a Hírös Agóra munkatársa, ifjúságfejlesztő szakember és népszerű a vidám karikatúrái kapcsán is.

A Kada-villa megtekintése különleges színfoltja volt szombaton a kecskeméti Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatnak.

Fotó: Bús Csaba

A látogatás során a kis létszámú csoportok Csaba és lánya, Szabó Eszter grafikus által ismerhették meg Kada Elek életét, a kort meghatározó szecessziós irányzatot, melyek a Kada-villában is tökéletesen felfedezhetők. Az épület történetéről is sok érdekességet megosztottak. Végül még egy különlegesség várta az érdeklődőket. Szabó Csaba saját több száz darabból álló rinocérosz-gyűjteményét is megtekinthették.