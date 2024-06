A jubileumi eseményen gazdag programokkal várják a bugaciakat és a faluból elszármazottakat. Ezúttal is lesz családi főzőverseny, amelyre sertéspörkölt és annak minden újra gondolt verziójával lehet nevezni. Idén is meghirdetik a süti- és a Bugac tortája versenyt. Folytatódik a népszerű strandfoci verseny is, melyen különlegessége lesz, hogy a Médiaválogatott kihívta a bugaci női labdarúgó csapatot. A szórakoztató programok sorában lesz lovaglás, kutyabemutató, bátorságpróba gyerekeknek, örömzenélés, koncertek sztár fellépőkkel, diszkó és utcabál.

Pásztorételek rotyogtak a bográcsokban egy korábbi eseményen

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel