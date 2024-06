Tabdi 1 órája

Az Irsai Olivér még mindig népszerű

A májusi eső aranyat ér, még akkor is, ha az áthúzódik júniusra. Évek óta aszályra panaszkodnak a szőlősgazdák, most azonban úgy tűnik, hogy elegendő eső áztatta a talajt. Jól fejlődik a szőlő, így az Irsai Olivér is.

Barta Zsolt Barta Zsolt

Ezekben a napokban kedvező a szőlőültetvényeken fejlődő növény helyzete, nyilatkozta a hírportálunknak Kis Sándor, a Sinkovicz-Kis Borászat egyik tulajdonosa Tabdiban. Bács-Kiskunban az elmúlt egy hét során 20-40 milliméter csapadék áztatta a talajt. Egy hónap alatt a Bácska és a Felső-Kiskunság között voltak olyan helyek, ahol 50-60-, máshol azonban akár 100 milliméternyi eső is lehullott. Kis Sándor a Tabdi falunapon koccint Morvai Gabriellával

Fotó: Barta Zsolt Ahogy Kis Sándor fogalmazott, amikor a szőlész megnézi a talajt, ott nedves a föld, ahol szinte kézzel összegyúrható a föld. Két hete még a felső 20-30 centiméteres rész száraz volt, mára itt is megvan a nedvesség, amely lassan szivárog a mélyebb rétegek felé. Mint fogalmazott, ha minden hónapban legalább 50 milliméternyi esne le, akkor jó közepes terméssel számolhatnának a gazdák. Azonban a helyzet közel sem ennyire egyszerű, ugyanis számítani lehet a szüretig jelentős viharokra, és arra is, hogy a hőségnapok száma is jelentős lesz az idén. Jelenleg a fürtök növekedése kezdődött meg. Kérdésünkre elmondta, hogy a legutóbbi Szegedi Borfesztivál tapasztalata szerint az Irsai Olivér fogyasztása folyamatosan növekedik, a rozék kedveltsége sem csökkent. Kedvelik az olaszrizlinget és egyre többen kóstolják a kövidinkát is, amelynek az illata különleges. Ugyanakkor tény, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb pénz lehet az emberek zsebében, fogalmazott Kis Sándor Tabdi borász a falunapon.

