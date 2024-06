Napközben lecsapott a vihar a falura. Ez némiképpen ijesztő volt, mert a szomszédos Kiskőrösről vészjósló hírek érkeztek. Ott ugyanis a vihar jéggel érkezett. Tabdiban „csak” esett, de a felhők gyorsan elvonultak, és 14 órára kiderült az ég. Ekkora már véget ért a főzőverseny, és a sportpályán elhelyezett sátrak alatt kényelmesen elkészültek az ebédek. Az önkormányzat idén, ahogy a korábbi években is, bográcsonként 5-5 kilónyi húst, ezúttal zúzát biztosított. A versenyt most is dr. Szabó Ferenc nyerte meg, a második helyen Földházi Ferenc, míg a harmadikon Krizsán Sándor végzett.

Óvodások és az iskolások műsorával folytatódott a programsorozat a nagyszínpadon

Fotó: Barta Zsolt

Az eredményhirdetés után Fábián Sándor köszöntötte a falu népét. Hangsúlyozta, hogy több mint két évtizede rendeznek falunapot. Ezalatt az idő alatta a település rengeteget fejlődött. Ehhez a munkához nemcsak az önkormányzat, hanem minden egyes lakos munkájára szükség volt. A közösség ereje egymás támogatásában is megjelenik – hangsúlyozta. Mint mondta, a település fejlődése töretlen. Megjegyezte, hogy az elmúlt napokban három külterületi utat szilárd burkolattal vontak be, így 2600 méternyi földes utat szüntettek meg. Ennek a költsége közel 150 millió forint volt. Megkérte a gazdákat, hogy vigyázzanak az útra. Elmondta, hogy húszmillió forintért gépeket vásároltak, a település központjában lévő félkész épületet tervezik még felújítani.