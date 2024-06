A pincetúrák és borkóstolások mellett gyerekfoglalkozások, sétakocsikázás, kastélylátogatás és bivalynéző séta is színesíti a háromnapos programsorozatot. A koccintás napja alkalmából június 29-én, 19 órára várnak mindenkit a falu központjába, ahol Szent Orbán szobránál lesz a közös koccintás. A borvidékek közötti országos versengést már volt amikor Hajós nyerte és most is ez a céljuk a szervezőknek, azaz, hogy ott koccintsanak legtöbben egyszerre.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció