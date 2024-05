A 28. Szegedi Borfesztivál versenyén taroltak a Bács-Kiskun vármegyei borok. Több mint száz bort neveztek a hazai borvidéki pincészetek. A Szeged Város Bora címet az izsáki Gedeon Birtok cabernet sauvignon roséja nyerte. A legjobb rosé címet a császártöltési Csanádi Szőlőbirtok cabernet sauvignon rosé bora kapta. A legjobb habzókategóriában pedig a kiskőrösi Szentpéteri Borház Methode Traditionelle pezsgője kapott nagy aranyérmet. Három egyéb kategóriában: a legjobb fehérbor egy villányi minta, a legjobb vörösbor elismerést az Arad melletti Ménes Birtok nyerte. A legjobb édes kategóriában pedig egy tokaji aszú győzött.

Varga Árpád Gedeon Birtok borászata készítette el Szeged Város borát az idén

Fotó: Barta Zsolt

Varga Árpád, az izsáki pincészet tulajdonosa, aki 100 hektáron termeszti a szőlőt, büszke az eredményre. Mint mondta, tavaly jó évjárat volt, ezért is sikerült magas minőségű bort készítenie. Arra számít, hogy az egyetemi város rendel tőle egy jelentős tételt a jövőben. Az idei 34. Országos Borversenyen is több nevezett mintájuk szerepelt kiválóan. A rajnai rizling boruk aranyérmet, míg az olaszrizling, Generosa és a cserszegi mintáik ezüst helyezést értek el.

Csanádi Bálint Császártöltés nevét tovább öregbítette a rozé borával

Fotó: Barta Zsolt

Csanádi Bálint családja 240 hektáron termeszt szőlőt, mint mondta, a cégük is nevezett az országos borversenyre. A Szegeden aranyat kapott a rozéjuk, az országos megméretésen ezüst helyezést ért el, míg az Irsai Olivér boruk szintén hasonlóan szerepelt. Kérdésünkre elmondta, hogy a tavalyi jó évjárathoz akár hasonló is lehet az idei. A szőlő jól telelt, az öregebb ültetvények számára eddig nem jelentett problémát az, hogy az idén kevesebb eső esett, mert a mély rétegekben van elegendő nedvesség. Persze sokat alszik odakint a szőlő, de ha nem lesz pusztító vihar jégesővel, vagy az aszály nem zavarja meg a növény fejlődését, akkor jó borokat készíthetnek a pincészetek idén is.

A kiskőrösi Szentpéteri Pincészet pezsgője Szegeden kiválóan szerepelt. A cég nevezett az országos megméretésre is, ahol az idén négy ezüstérmet kaptak a mintáik Szentpéteri Attila cégalapító elmondása szerint.