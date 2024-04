A résztvevőket Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára köszöntötte. Elmondta: nagy nap ez számukra, sokat vártak a közös találkozóra. Végre újra együtt gondolkodhatnak, információkat adhatnak át és kapcsolatokat építhetnek. Az elmúlt időszakban nagy fejlődésen estek át a települések, újabb értékek várnak bemutatásra.

A fórumon részt vettek a kecskeméti és környékbeli turisztikával foglalkozó szakemberek

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét önkormányzata is elhivatott a térség turisztikai fellendítéséért. A fórumon Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében vázolta a jelent, és megosztotta gondolatait a jövőt illetően. Rögtön az elején leszögezte: egykoron ő maga is turisztikai szakmában dolgozott, nagyon szerette. Most Kecskeméten az iparfejlesztés dominál, de szem előtt tartják a turizmust is. Az ipar fejlődése üzleti forgalmat generál, mely a turisztikai szakmának is új lehetőségeket nyit.

Mivel Kecskemét vonzó turisztikai célpontokban szegény, nincs egy Balatonja, neves borvidéke vagy látványos kastélyai, itt a homok kellős közepén a saját kézzel megépített látványosságokat lehet eladni. Kecskemét gyönyörű belvárossal bír, csodálatos épületállománnyal, melyek sorra újulnak meg. A színház van még hátra. A városháza nagy volumenű felújítása 2023-ban készült el, melynél már arra törekedtek, hogy az épület funkciójában a hivatal elé kerüljön a turizmus. Az új látogatóközpontja hatalmas látogatottsággal működik, vonzók a belső udvarok programjai, és a régi levéltári részt is újragondolták, a most látható Zoób Kati divattervező kiállításának különleges miliőt nyújt. Az épület sarkán kialakított Lechner Kávéház pedig méltó és reprezentatív helye kisebb rendezvényeknek is.

A városi fesztiválokat szintén újragondolták, az élményekre helyezik a hangsúlyt.

Sok kiállítótér is modernebbé vált. Az egyetem is csatlakozott ehhez, jelenleg is egy négynapos tudományos világkongresszusnak ad helyet. Így összességében már egy csillagtúra esetén jó kiinduló pont lehet akár Kecskemét belvárosa is. Ha ehhez pedig csatlakoznak a környékbeli települések, akkor az ide érkező turistáknak már legalább négy éjszakát érdemes itt tölteni. Egy hétre még nincs elegendő program, de jó irányban haladnak.

A polgármester külön kitért a május 27.–június 1. között megrendezendő Nyitott Városháza rendezvénysorozatra, mely folytatása a tavalyi, felújítást követő nyitóeseménynek. Így ez egy újabb ajánlat lehet a turisták.