Két éven át zajló tervezés és műhelymunka előzte meg a Neumann János Egyetem által bemutatott városfejlesztési koncepciótervet, amelynek keretében az Egyetem mellett egy Innovációs és Tudáspark, valamint a Homokbánya területén egy városrész teljes rehabilitációja és újjáépítése valósul meg.

Központi sétányt is terveznek Homokbányán

Fotó: Beküldött

Tudásváros és Tudáspark

A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány 2021 tavaszán megalkotta és elfogadta azt a hosszú távú stratégiát, amiben az intézmény és fenntartó alapítványa Kecskemét város belföldi és nemzetközi pozicionálásában kiemelt szerepet vállal. Ennek keretében épül meg a Kecskemét Wise City Tudásváros, valamint a Neumann Innovációs és Technológiai Tudáspark.

A Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetésével az egyetem szakemberei olyan az oktatást, a tudományos fejlődést és a városi életszínvonalat fejlesztő tervet dolgoztak ki, amely Kecskemét jövőképét a tudásra alapozza.

A koncepció szerint a történelmi belváros tehermentesítése érdekében egy új városrész kialakítása vált indokolttá, amely fejlesztés Kecskemét „Wise City” (Tudásváros) néven a mai Homokbánya területén valósul meg. A tervek alapján a területet kötöttpályás közlekedési rendszerrel kötik be Kecskemét jelenlegi városszövetébe.

Nyugati kapu

A Homokbánya városrész kiválasztása azért is indokolt, mert Kecskemét nyugati tengelye mentén helyezkedik el. A gyorsan fejlődő külső települések számára és a tervezett új elővárosi vasútvonalnak köszönhetően így az Egyetemhez is kapcsolódó Tudásváros közvetlen nyugati kapuvá válik a kecskemétiek számára is.

Neumann modell

Először Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke vázolta a legfontosabb pontokat. Mára az életközpontú, fenntartható, okos technológiai megoldásokat kínáló városok lesznek a meghatározóak, azok a középvárosok, ahol az egyetem és a város szorosan együttműködik. A Neumann modell lényege, hogy az Egyetem a városfejlesztés és a stratégiai cégek együttműködésével egy tudás-ökoszisztéma jöjjön létre, és ennek egyik úttörője lesz Kecskemét.

A Kecskemét Wise City projekt egy új életminőséget jelent, ez az új Tudásváros szervesen kapcsolódik két másik, a fenntartó alapítvány által koordinált építkezéshez is.

Folytatódik a Campus építése

A sajtótájékoztatón megerősítették, hogy folytatódik a CAMPUS második ütemének kivitelezése. A kollégium fejlesztése mellett az egyetem duális képzésben betöltött szerepét erősítendő épül egy Innovációs Tér, melybe a térség vezető piaci szereplőit várják bérlőként. Továbbá az egyetem K+F+I tevékenységét fejlesztve a GAMF campus átépítésével létrehozza a Neumann Innovációs és Technológiai Tudásparkot (NIT). A Tudáspark a hazai és nemzetközi cégek bevonásával erősíti majd a kecskeméti térség regionális és nemzetközi pozícióját, kapcsolódva az egyetemi kutatásokhoz és oktatáshoz. Ezért is fontos, hogy a tervezés során az egyetem, a város és a cégek bevonásával, a felmerülő igényeknek megfelelő terek jöhessenek létre.

Új formát kap a városrész

A sajtótájékoztatón tervek, térképek segítségével vázolta fel, jelenítette meg a jövőbeli Homokbányát Zoboki Gábor Kossuth- és Ybl-díjas építészmérnök, a ZDA Zoboki Építésziroda Kft. részéről, mint felelős tervező. A koncepciótervet a város szakembereivel közösen az elmúlt két évben készítették. A projekt egy olyan emberközpontú, fenntartható, okos városi megoldásokat használó új városrész koncepcióját tartalmazza, amely a térség vonzerejét növeli, és amely az ott kialakított, jövőbe mutató életforma víziójával az életképes alföldi urbanisztika megvalósítására nyújt lehetőséget.

Felülnézetből a megálmodott új homokbányai városrész

Fotó: Beküldött fotó

Ötvözik a múlt hagyományait a jövővel

A neves építészmérnök kiemelte: a cél egy olyan városrész kialakítása, amely újfajta – a térség hagyományaiban gyökeredző – életforma kialakításának az épített keretét biztosítja. A projekt azok számára készül, akik tudatosan gondolkoznak a jövőjükről, szorosabb kapcsolatban kívánnak élni a természettel és hisznek abban, hogy a jövőt a múlt hagyományaira építve lehet felépíteni. Előképük a hagyományos Kecskeméti tanyavilág önellátó, önfenntartó és természettudatos világa, mely folyamatosan képes a megújulásra, az újabb és újabb kihívások leküzdésére.

Terveztek többek között nagy központi parkot, több zöldfelületet, sportolási lehetőségeket, közösségi kerteket, egy nagy rendezvényközpontot, és az autókat csak minimálisan engednék be.

5000 új munkahely

A sajtótájékoztatón részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is. Hangsúlyozta: formabontó és kiváltságos lehetőség előtt áll Kecskemét, melyben a Neumann János Egyetemért Alapítvány a legfőbb partner. Nagy a nyomás, szorít az idő, hiszen a következő öt évben várhatóan újabb 5000 munkahelyet teremtenek a városban a már itt lévő, és a betelepülő cégek. Így a lakhatás megteremtését, és a fiatalok itt tartását is szolgálná majd a homokbányai városrész fejlesztése.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Újra van „kézikönyv”

Egykoron a Széchenyiváros felépítésénél adatott meg, hogy előre összeállíthattak egy koncepcionális tervet. Most újra van „kézikönyv”, mely megmutatja hogyan tervezzenek, fejlesszenek. Ráadásul a Homokbányát illetően a tulajdonosi struktúra is rendezett, hiszen a 200 hektáros terület nagy része a város és az egyetem tulajdonában van. A közlekedést segítené majd a kötöttpályás meglévő vasúti sín a Homokbánya határában, melyen egy modern, 21. századi közlekedési eszköz járhatna. A sínek Kecskemétet és Izsákot, és könyékét kötik össze, így az 52-es főutat is tehermentesítenék. Az új nagy, több ezer főt befogadó rendezvényközpont pedig végre méltó helyet adhatna a helyi rendezvényeknek.