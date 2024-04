Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai dékánja. A bírálók sorában ült Szittyai István, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Bács-Kiskun megyei csoportjának elnöke, valamint Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója.

A 2023/2024. tanévben is megrendezték a Bács-Kiskun vármegyei Szakács Jenő fizikaversenyt

Fotó: Orosz Fanni

– Van egy ritka apropó, amit nem szabad elszalasztani: az a csodálatos elismerés, amit Krausz Ferenc magyar fizikus kapott az idei Nobel-díj átadásakor, ami reményt ad mindannyiunknak, hogy igenis van értelme ennyi tudásra szert tenni – fogalmazott Dr. Kovács Lóránt biztató szavakkal folytatta gondolatait, amit a fiatal fizikusokhoz intézett.

Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója elárulta, hogy a tanulmányi versenyek iránt sajnos egyre kisebb mértékű az érdeklődés a diákok körében, viszont boldogan emelte ki, hogy a versenyzők közül sokan visszatérő vendégei a különböző tudományos megmérettetéseknek. Az igazgató szerint a versenyszellem és a rutin a későbbiekben, a továbbtanulás terén és persze a munkaerőpiacon is hatalmas előnyt jelenthet számukra.

Az eredményhirdető ünnepségen zenés műsorral készült Bagi Gréta, a Kecskeméti Katona József Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, aki Csajkovszkij A hattyúk tava című balettjéből készült szaxofon előadással, illetve Ray Charles- Hit the Road Jack című közönségkedvenc is felcsendült. Molnár Gréta, szintén a Kecskeméti Katona József Gimnázium tanulója pedig a Mintha tudományokról című műből olvasott fel részletet. Szakmai előadással is készültek a fizika szerelmeseinek: Dr. Tasnádi Péter az ELTE egyetemi tanára, kandidátus, a Villámok, lidércek, törpék és a Föld szívdobbanása! című előadását tárta a közönség elé.