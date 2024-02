Soltszentimre/Szabadszállás 59 perce

Két vármegyei csapat jutott a Magyarok étele verseny döntőjébe

Két Bács-Kiskun vármegyei csapat jutott be idén is a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsverseny döntőjébe. A tavalyi győztesek, a Kígyósi Csárda szakácsai, Balog Martin és Pottondi Nándor másodikként került be a legjobb tizenkettő közé, míg szabadszállási Zöld Ász vendéglő színeiben induló Pető Mátyás és Szegedi Krisztián alkotta csapat az előkelő negyedik helyet hódította el a rangos megmérettetésen.

Gulyás Sándor Gulyás Sándor

Hetedik alkalommal hirdette meg a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Debreceni Egyetem együttműködésével. Az idei megmérettetés mottója „Csak tiszta forrásból!", amivel Bartók Béla zeneszerző emlékét kívánják megidézni a szervezők. Az elődöntőt szombaton tartották meg Szolnokon. Vidám Borgőzös Harcsakuttyogatók csapat – Pottondi Nándor, Balog Martin) és Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesület elnöke, az Oldalas magazin főszerkesztője

Fotó: Urbán Ádám – Az idei verseny komolyabb felkészülést és tervezést igényelt, mint az előzőek, hiszen kettős a tét számunkra. Elsődleges, hogy idén is kivívjuk a rangos szakmai zsűri elismerését, a másik pedig a címvédés. Az ételünk alapanyagának kiválasztásában, ízében és megjelenésében az egyediségre törekedtünk. Azt gondolom, az első akadályt jól vettük, mivel a második helyen zártuk az elődöntőt. Az elért eredmény tükrében bizakodva készülünk a döntőre – fogalmazott Balog Martin és Pottondi Nándor, a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsverseny tavalyi győztese, akik idén a Vidám Borgőzös Harcsakuttyogatók nevet választották magunknak. Róna Ászai, Pető Mátyás és Szegedi Krisztián

Fotó: Urbán Ádám A szabadszállási Zöld Ász vendéglő színeit képviselő Pető Mátyás és Szegedi Krisztián alkotta csapat a húsz fős mezőnyben a negyedik helyen végzett, így az elsők között jutott a verseny döntőjébe. – Sok energiát fektettünk ételünk megtervezésébe, megalkotásába. Munkánknak meglett a jutalma, hiszen tavalyi eredményünket felülmúlva a negyedik helyen zártuk az elődöntőt. Gőzerővel készülünk a döntőre, ahol ugyancsak javítani szeretnénk. A cél az első, vagy a második helyezés fogalmaztak a Róna Ászai, Pető Mátyás és Szegedi Krisztián. A Magyarország étele verseny döntőjét április 27-én tartják meg Szolnokon. Ekkor rendezik meg a Szamos Mátyás ? Tányérdesszert versenyt is, ahol a Kígyósi Csárda színeiben Balog Martin és Janosics Bence, a Zöld Ász vendéglőében Péter Tünde és Varga Viktória indul.





