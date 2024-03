Az ismert zenész, zenei szakember, a zenészegylet elnöke a beszélgetés elején felelevenítette, hogyan alakult meg az egyesület 23 évvel ezelőtt. A Kecskeméti Zenészegylet 2000 decemberében indult. Azzal a céllal, hogy összefogja a helyi zenészeket, dalszerzőket. A rendszerváltás után sok civil szervezet jött létre, a zeneipar pedig egy kicsit fehér folt volt. Próbálták ezt a lyukat betölteni a könnyűzenei iparban.

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Országosan voltak előttük jó példák, ennek mentén 2000 decemberében a Bács-Kiskun megyében élő zenészek is összefogtak. A Tudomány és Technika Házában volt és van is azóta is a székhelyük. A kezdetektől ugyanazért a célért küzdenek. A tehetségkutatás és tehetséggondozás mellett szerettek volna a zenei oktatással foglalkozni, a fellépőhelyek és koncert lehetőségeket felkutatni és pályázati lehetőségeket keresni. Ennek jó része megvalósult. A fellépő helyek terén még vannak feladataik és sajnos az oktatás sem tudott megvalósulni úgy, ahogy tervezték.

A beszélgetés során kitért Szénási Pál Bertalan a nyári zenei táborokra, mely országos merítésű és nagyon kedvelt a fiatalok és a helyi zenészek körében is.

