A település határában lévő pincefalu azonban kevesek által ismert titkokat is rejt, hiszen egy pincerendszer húzódik alatta. Hat régi pinceág összekötésével az idők során trezorok, alagutak és föld alatti csarnokok szövevényes rendszere jött létre. Tulajdonosa volt a kalocsai érsek, zsidó kereskedő, a mindenkori magyar állam és a legendás Hosszúhegyi Állami Gazdaság, amihez a környéken szinte minden családnak volt valami kötődése. A privatizációt követően új gazdája lett a mostani Cabernet Borturisztikai Látogatóközpontnak, ami már a város tulajdona.

Az évszázados pincerendszer titkai hamarosan feltárulnak

Fotó: Sebestyén István

A Cabernet alatt található a pincefalu talán legizgalmasabb helyszíne, ahol fél évszázados borokat is tárolnak. Ott található az a pince, ami akkora, hogy jól megrakott lovas fogatokkal is megfordulhattak benne a terméssel. A több százéves, ódon pincében penész és por lepi az 1972-es, első bor világverseny mintapalackjait. A korabeli híradásokból tudni, hogy a versenybe 34 ország nevezett be és összesen 1382 borfajtát küldött el a magyar fővárosba. Az első nagy aranyérmet egy dél-afrikai ital vitte el.

A szocialista idők világversenyének borai is ott porosodnak az ódon pincében

Fotó: Sebestyén István

Nos, ezeket a palackokat is megtekinthetik mindazok, akik vállalkoznak egy „zseblámpás pincejárásra”, melynek során néhány üveg muzeális bort is megkóstolhatnak. Bemutatnak még pár olyan bort is, amelyek más hajósi pincékből származnak, de kiemelkedő minőségűek és értékűek, de már nem forgalmi tételek.

A pincetörténeti sétát március 16-ra hirdették meg. Mint a szervezők közölték: különleges lesz ez a nap, mert a „labirintust” a következő években sem nyitják meg a közönség előtt. A pince adottságai miatt 15 fős csoportok indulhatnak a mély felfedezésére, így több turnusban mehetnek majd le a zseb- vagy fejlámpás résztevők, mert a pincében nincs világítás.