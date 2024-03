Most, amikor a világ egyre kiszámíthatatlanabb, ez az igény minél erősebb, mindennél erősebb. – Szükségünk van jelekre, amelyekre rápillantva megerősödik a hitünk, melyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy együtt erő vagyunk, amely a legvastagabb falon is átmegy. Napjainkban is szükségünk van Petőfi szellemiségére és az abban lakozó erőre, mert most itt nekünk történelmi kötelességünk van. Eredményeink és jövőnk érdekében meg kell védenünk a békénket, szavatolni kell városunk és minden lakója biztonságát, és boldog jövőt kell teremtenünk gyermekeinknek. Mindehhez azonban 1848 hőseitől tudjuk, erő kell, és nem is akármilyen erőre, most békés erőre van szükség. Az erő pedig a békés közösségből fakad, belőlünk fakad – jelentette ki a polgármester, és hozzátette: ezért nem engedhetjük meg, hogy éket verjenek közénk, ehhez azonban meg kell idézni hőseink szellemiségét, hogy legyen elég erőnk megvédeni értékeinket, hitünket, nyelvünket, családjainkat.

A kortárs térplasztika szimbólumként építkezik. Olyan tárgyakból, amik képesek megidézni rég letűnt korokat, az írásbeliség kezdetét a pecséthengerek világától a könyvnyomtatás hajnaláig, mely az egyetemes kultúra emlékműve, egyben a befogadó Kecskemét szimbóluma is.

A polgármester arról is beszélt, hogy a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokon Magyarország jövője múlik, amikor is a márciusi ifjakhoz hasonlóan cselekvésre van szükség, de ez esetben a fegyver a döntésünk lesz.

A szobor leleplezése után a Kecskeméti Evangélikus Templom előtt Bencsik Dávid, a Katona József Gimnázium 7. osztályos tanulója előadta Mi városunk, Kecskemét című saját versét. A megemlékezés a Kossuth téren folytatódott, ahol Barta Dóra Harangozó Gyula-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata elismeréssel kitüntetett művész által rendezett műsort tekinthettek meg az emlékezők.

Zárásként a városi és vármegyei önkormányzat, a hivatalok, a fegyveres testületek, a civil szervezetek és pártok képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a Kossuth szobor lábánál.

Az ünnepi megemlékezés délután a Nyíri erdőben folytatódik.