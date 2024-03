A narancsbőr kialakulásában genetikai hajlam, örökletesség, például a gyenge kötőszöveti állapot is közrejátszik, de természetesen ezen a ponton is fontos szerepet játszik az életmód és a megfelelő táplálkozás, mind a megelőzésben, mind a narancsbőr kezelésében. – hangsúlyozta Brigitta.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az egészséges táplálkozás alapjait és részleteit pedig már részletesen kifejtette a dietetikus. Összességében fontos, hogy naponta 5 alkalommal fogyasszunk zöldséget-gyümölcsöt, melyek fontos vitamin, ásványianyag és rost források, de érdemes figyelni arra is, hogy a fehérlisztből készült termékek helyett válasszunk inkább teljes kiőrlésűt. Ami a húsokat és tejtermékeket illeti: válasszunk sovány, zsírszegény fajtákat. Ételkészítésnél is tartsuk be a zsírszegény formákat, például pároljunk, grillezzünk. És végül, de nem utolsó sorban fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, vagyis naponta próbáljunk 1,5-2 liter vizet meginni, hiszen a tiszta víz fontos szerepet játszik a méregtelenítésben, a hőszabályozásban, az ízületek védelmében, illetve a tápanyagok szállításában.

A táplálkozás mellett kiemelt jelentőségű természetesen a testmozgás is, napi rutinként szintén csökkentheti a narancsbőr kialakulását, segítheti a kezelését.