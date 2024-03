A napokban fejeződött be a létesítmény villamoshálózatának rekonstrukciója, az energiahatékonyság jegyében napelemrendszert alakítottak ki a szakemberek. A beruházást a község a Vidékfejlesztési Program LEADER pályázata keretében elnyert 29 millió forintból valósította meg.

A napelemrendszer kiépítése jelentős energiamegtakarítást eredményez – emelte ki Varga Attila polgármester

Fotó: Gulyás Sándor

– A vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán 51,32 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutottunk, melynek köszönhetően az idei évben folytatódik művelődési házunk rekonstrukciója. A rendelkezésre álló keretből az épület energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt keretében elkészül az épület utólagos homlokzati és zárófödém hőszigetelése, illetve a részleges homlokzati nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, továbbá az akadálymentesítés. Az épület korszerűsítése mellett képzési anyagok kidolgozására és képzésekre is lehetőség nyílik. Önkormányzatunk a beruházáshoz mintegy 30 millió forinttal járul hozzá, amit festésre és a burkolatok cseréjére költünk. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően indulnak – sorolta a beruházás részleteit Varga Attila polgármester.

Az önkormányzat az elmúlt esztendőben sikeresnek bizonyult, a Magyar Falu Programban és nyolcmillió forintot nyert falugondnoki busz beszerzésére. Az új, kilenc személyes Ford Transit Custom típusú gépjárművet elsősorban külterületen és a szomszédos településeken élő óvodás és iskolás korú gyermekek szállítására használják nap mint nap.

– Tennivaló az idei esztendőben is akad bőven. Tervben van a piactér bővítése, amit TOP-os forrásból kívánunk megvalósítani. Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében játszótér felújításra, bízom benne, hogy ezt az év első felében meg is tudjuk valósítani. Szeretnénk folytatni a belterületi úthálózat rekonstrukcióját, illetve új parkolóhelyeket kialakítani, de erre egyelőre még nincsenek pályázati lehetőségek – tette hozzá Varga Attila.