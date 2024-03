Régi szakácskönyv gyűjtemény

Szakácsmesterségnek könyvecskéi címmel látható Ács Imre különleges, régi szakácskönyveiből összeállított tárlat a kecskeméti Katona József Könyvtár helytörténeti részlegén. Januárban nyílt meg a kiállítás, és április végéig tekinthetők meg a zömében 19. századi és 20. század eleji kötetek. A keddi interaktív tárlatvezetésen nagyszámú közönséget kalauzolt el Ács Imre a régi korok gasztronómiai világába. Sok-sok érdekességet megosztott a régi szakácskönyvek kapcsán. Az ismert gasztrotanárnak ma már ötszáz felett van a régi szakácskönyveinek száma, melyek öt évtized alatt gyűltek össze. Ebből mintegy ötven látható.

Ács Imre gasztrotanár régi szakácskönyveiből nyílt tárlaton tartott előadást a könyvtárban

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Régi korok reklámjai

Az interaktív tárlatvezetés egy előadással vette kezdetét. A szakácskönyvek kapcsán több témakört érintve is mesélt érdekességeket Ács Imre. Már a 19. században is voltak reklámok a szakácskönyvekben, például sparheltet, főzőedényeket és sütőport is reklámoztak. Az egyik legrégebbi szlogen: „Haladjon Ön is a korral, süssön Váncza sütőporral!”

Szakácskönyvek szakácsok tollából

Részletesen szólt a szakácskönyvek íróiról. Voltak közöttük igazi szakácsok is. Például Duby Károly urasági főszakács méltán elismert volt, vetekedtek érte az a főurak. Nagyon népszerűnek számított Venesz József mesterszakács szakácskönyve, mely ismertebb nevén anyaghányados szakácskönyvként vált ismertté. Sok későbbi neves szakember is ebből tanult.

A ma már hungarikumnak számító Dobostorta megalkotója Dobos C. József szintén több szakácskönyvet írt. Az 1885-ös brüsszeli világkiállításon nyert nagydíjat a Dobostortával. Hatalmas tisztelet övezte hazatérésekor. A cukrászszövetség pedig tiszteletbeli cukrásszá fogadta a valójában kiváló szakácsot. Innen a C betű, azaz a Cukrász kifejezés a nevében.