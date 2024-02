Mint arról a knp.hu oldalon beszámoltak, „tavaszi nagytakarítás” volt az egyhajúvirág élőhelyeken, a szegedi Fehér-tó egyik tóegységében a sirálytelepnek otthont adó Korom-szigeten, majd eltávolították a két éve telepített illatos csengettyűvirágokra túlságosan ránőtt vegetációt, legutóbb pedig egy tarka sáfrány élőhely került sorra a Nyárlőrinci-erdőben.

Az erdőssztyepp-tölgyesekben fontos a többek között a tarka sáfránynak is élőhelyet adó tisztások fenntartása

Forrás: knp.hu

– A tarka sáfrány a száraz homokterületek sztyepprétjein, homoki tölgyesek tisztásain, erdőszegélyekben fordul elő. A Nyárlőrinci-erdő erdőssztyepp-tölgyesében is szép állományai vannak – bár jóval kisebb egyedszámban, mint például a Dél-Alföldön, éppen ezért itt fokozottan ügyelünk is rá. A már virágzásnak is indult sáfrányok érdekében egyes helyeken szükség van a nemkívánatos cserjék és az év során a növény lelőhelyeire rádőlt fák eltávolítására, a fűavar kaszálására és lehordására – számoltak be a nemzeti park honlapján. Mint írták: az erdei tisztások, gyepfoltok spontán cserjésedése és később erdősödése, túlzott fűavarosodása az erős árnyékoló hatás miatt az egyik veszélyeztető tényezője a fajnak. A kézi módszerekkel történő beavatkozás elősegíti ennek az apró, törékeny, hagymagumós növénynek a virágzását és fennmaradását, miközben hozzájárul az erdőssztyepp-tölgyes élőhely természetvédelmi helyzetének javításához is.

A Nyárlőrinci-erdő kiemelt jelentőségű Natura-2000 terület, a tarka sáfrányon kívül más védett és fokozottan védett növényfajok is előfordulnak itt. Ilyen az erdei szellőrózsa, a tarka nőszirom, vagy az ősszel virágzó homoki kikerics és a vetővirág.

„A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozási Rendszer keretében Natura 2000-es védett fajként háromévente monitorozzuk a tarka sáfrányokat, idén is éppen felmérési éve van. Munkatársaink most kezdik több területen is az állományhatárok feltérképezését és a tövek számlálását, hogy lássuk, változott-e az állományok kiterjedése, illetve hogyan alakult a populációméret” – olvasható a cikkben. Hozzátették: a tarka sáfrány védett faj, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.