A környezetvédő szervezetekkel való együttműködés gondolata az elmúlt évben fogalmazódott meg, amikor az iskola fennállásának 135. évfordulóját ünnepelte és ebből az alkalomból közösen ültettek egy emlékfát. – Az intézményben a környezeti nevelés kiemelt része az oktatásnak – mondta el hírportálunknak dr. Komáromi Szilárd, a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója. Emlékeztetett, hogy az iskola tavaly megkapta az Ökoiskola címet is, amellyel az intézményben folyó környezettudatos közösségi tevékenységet ismerték el. Az iskolában egy külön Öko csoport is működik a diákok bevonásával.

Sóti Péter oktató

Fotó: Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium

Az együttműködés egy több évre szóló projekt lesz, mely keretében többek között a szakképző iskola asztalos tanulói több mint száz darab madárodút készítenek majd a gyakorlati óráikon az intézmény Kőrösi úti asztalosműhelyében.

Az első mintadarab már el is készült, amelyet Sóti Péter oktató mutatott be az elmúlt napokban és amelyet az asztalos tanulók készítettek.

A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival és a kiskunhalasi Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület önkénteseivel közösen segítik majd a helyi madárvilág fészkelését. A különböző méretben készülő madárodúkhoz szükséges alapanyag biztosításában a Halasi Városgazda Zrt. és a környezetvédők nyújtanak segítséget. A madárodúk készítése hamarosan megkezdődik.

Sóti Péter oktató és dr. Komáromi Szilárd, a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója látható

Az iskolaigazgató szerint fontos szempont, hogy a tanulók gyakorlati oktatása során felhasznált nyersanyag vész kárba, mert kész termékeket állítanak elő, amit évekig tudnak hasznosítani. Az elkészült madárodúk későbbi szakszerű karbantartásában is közreműködnek majd az iskola tanulói. Komáromi Szilárd hozzátette, hogy a későbbiek során akár a gólyafészkek fém vázát is el tudják készíteni a tanulók. Így az asztalos mellett a fémipari műhelyt is tudják kapcsolni a programba.

Az intézmény vezetője elmondta azt is, hogy a hármas együttműködés keretében a zöld szervezetek más közös programokban is részt vesznek majd az iskolával, a környezetvédő szakemberek ismeretterjesztő előadásokat is tartanak, míg az érettségiző diákok az ötven órás közösségi szolgálatot teljesíthetik a programokon való közreműködéssel.