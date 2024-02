Nyirati Klára polgármester elismerte, kampányköltségvetése van a városnak.

Kámánné dr. Bari Bernadett (Fidesz-KDNP) frakció vezetője, polgármesterjelölt

Fotó: Márton Anna

A Fidesz–KDNP-frakció három javaslattal egészítette ki a költségvetést: az egyik a nyugdíjasok támogatásának emelése és az érintett nyugdíjasok számának bővítése, városi ingatlanok kiárusításának megakadályozása és a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának emelése volt.

Csubákné Besesek Andrea elmondta, az elmúlt években a már elnyert pályázatok visszaadásával kapcsolatban azt hallhatták, hogy nincs pénz fejlesztésékre, útépítésekre, mert a kormány kivérezteti az ellenzéki önkormányzatokat.

– Ezt hallottuk még akkor is, amikor az egyeztetéseket követően éppen annyi kormányzati támogatást kapott az önkormányzat, amennyit kért, de ez már a múlt. Most, hogy közeledik az önkormányzati választás, megfordulni látszik a széljárás, hiszen a költségvetési tervezetből úgy tűnik, hogy mégis csak lett pénz: utcák aszfaltozására – a körzetemben négy és fél év alatt egyetlen út sem épült, most a sok lobbi hatására a Csík utca bekerült végre a költségvetési tervekbe –, időseknek nyújtandó támogatásra, civil szervezetek, sportegyesületek számára – mondta.

A bizottsági üléseken kiderült, hogy az érintettekkel már közölték is a magasabb összegű támogatást, a közösségi oldalra is felkerült az erről szóló írás.

Csubákné Besesek Andrea szerint nem túl elegáns a költségvetési tárgyalás előtt kommunikálni az eredményt. Adott tehát egy kampányköltségvetés.

Mi a döntéshozók szerepe ebben a történetben? Megemlítette, hogy a polgármester asszony DK-s fórumokon maga mesélte el, hogy fizetett tanácsadójával, Lamperth Mónikával, Gyurcsány Ferenc egykori belügyminiszterével milyen ravaszkodással vezetik a testületi üléseket.