Karikó Rita először arról beszélt, hogy miért láthatunk egyre több iskolai zaklatásos esetet. Meggyőződése szerint több tényező van ennek hátterében, például az, hogy miért kerül felszínre egyre több eset. Úgy véli, hogy az esetek száma is emelkedik, de mivel információs korban élünk, így mind több eset tudódik ki. Hozzátette, hogy sajnos mindig is volt kortárs bántalmazás, óvodákban és általános iskolákban, illetve a középiskolákban már kevesebb.

Karikó Rita

Össztársadalmi probléma a bántalmazás

A bántalmazások növekvő száma mögötti egyik okként nevezte meg azt az össztársadalmi problémát, hogy sok a frusztrált, csalódott, létbizonytalanságban élő, szorongó, különféle mentális nehézségekkel küzdő ember, és ez a rengeteg frusztráltság, valahol utat tör magának. És hol tudna jobban kitörni, mint egy közösségben? Ez azt jelenti, hogy nem csak az oktatási intézményekben, hanem munkahelyen, párkapcsolatban, családon belül is egyre több a bántalmazásos eset.

Saját praxisából vett tapasztalata szerint általános iskola ötödik és hetedik osztályában történik a legtöbb kortárs bántalmazásos eset. Ez összefüggésbe hozható a kamaszodással, a felnövekedéssel, illetve azzal, hogy negyedik osztály után sokszor teljesen új közösségbe kerülnek a gyerekek. Ekkor beindul egy olyan csoportdinamika, amiben ki kell harcolni, hogy ki milyen szerepet tölt be egy közösségben, és vannak gyerekek, akik vezető szerepre törekednek − mondta a pszichológus, hozzátéve, hogy természetesen nem minden vezető szerepet betöltő gyerekből lesz bántalmazó, de van rá esély, hogy az ilyen vezető típusú személyiségek, rossz célokra használják azt a fajta népszerűséget, hatalmat, vagy potenciált, ami bennük van.

A bántalmazás ismérvei

A szakember szerint három ismérve van a bántalmazásnak. Az egyik az, hogy ez általában ismétlődik, rendszeresen valósul meg. Meg kell különböztetni az egyszeri bántást, konfliktust, vitát, veszekedést, a bántalmazástól, hiszen utóbbi ismétlődik. A másik a szándékosság: nem véletlenül történik, bár sokszor a gyerekek ezzel védekeznek. Itt a szándék, hogy a másiknak valamilyen kárt, vagy fájdalmat okozzon az illető. A harmadik ismérv, hogy a bántalmazás általában egyenlőtlen erőviszonyú felek között történik. Ami azt jelenti, hogy az egyik fél erősebb, okosabb, kompetensebb, ügyesebb, népszerűbb, mint a másik fél.

Akkor is bántalmazásról beszélünk, amikor több ember támad egy valakire ismétlődően. Az egyenlőtlen felek között hatalmi különbség van, az egyik valamiért dominanciára, hatalomra törekszik a másikkal szemben.

Már a lányok is bántalmazzák társaikat

A közelmúltban egy kecskeméti általános iskolában történt bántalmazással kapcsolatban, amikor lányok brutálisan megverték osztálytársukat elmondta, hogy annak hátterében sok minden állhatott: lehetett rivalizálás, féltékenykedés, irigység egymás szépségére, baráti körére, tárgyaira. Az eset is rámutat, hogy a lányok körében is ugyanúgy ott van a frusztráció, a feszültség, csak eddig a lányoktól azt várták el, hogy jók legyenek, viselkedjenek, a fiúk verekedtek valóban nagyobb számba. Ez most változik, és már a lányok is szabadjára engedik ezt a frusztrációt, és levezetik kortársaikon.

A megelőzéssel kapcsolatban a pszichológus elmondta, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a prevencióra. Különféle preventív programokat lenne jó futtatni az iskolákban, amit iskolapszichológus vagy egy mentálhigiénés szakember tart, esetleg maga az osztályfőnök, aki elvégez egy ilyen képzést, és foglalkozás sorozatot épít fel.

Azokat bántják, akik mások, mint a többség

A bántalmazás hátterében mindig van valami mássággal kapcsolatos jellemző, általában azt bántják, aki valamilyen szempontból más mint a több gyerek. Ez a másság jelenthet bőrszínt, anyagi hátteret, vallást, politikai hovatartozást, tudásszintet, kognitív képességet, bármit, ami eltér a többségtől. Éppen ezért a toleranciára való nevelés elengedhetetlen, és a diszkriminációval szemben a toleranciára kellene nevelni a gyerekeket.

Arról is beszélt, hogy a bántalmazáskor fontos a társak szolidaritása, akik valamilyen módon támogatják a bántalmazott felet.

