Kockázati csoport

Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna kiemelte: az influenza elleni védőoltás gyakorlatilag mindenkinek ajánlott, azonban vannak kiemelt kockázati csoportok. Ide tartoznak például a 60 év felettiek, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen idült krónikus megbetegedésük. A kockázati csoporthoz sorolhatók azok is, akik a következő betegségben szenvednek: krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív-és érrendszeri megbetegedések, anyagcsere betegségek, idült légúti betegségek, immunhiányos állapotok. Mindezeken túl a várandósok, és a szezon alatt babát tervezők, és az idősotthonokban élők is a kockázati csoportba tartoznak.

Ajánlott azoknak is felvenni a védőoltást, akik olyan helyen dolgoznak, ahol átadhatják a fertőzést a kockázati csoportnak, például az egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak.

Az oltóanyag nemcsak szezon előtt, hanem szezon alatt is beadható. Még most is érdemes kérni.

Háziorvosok adják be

Az influenza elleni oltás a háziorvosi rendelőkben kérhetők. A fokozott kockázati csoportba tartozó személyek számára ez ingyenesen áll rendelkezésre. Az oltást a háziorvosok és a foglalkozás egészségügyi orvosok is beadhatják. Akik nem tartoznak a kockázati csoportba, azoknak a háziorvos írja fel receptre, majd beadja.

Szezononként újabb variánsok

A vármegyei tisztifőorvos hangsúlyozta: az influenza vírus igen változékony, szinte szezononként más-más variánsa jelenik meg. Az oltást mindig az adott szezonra kifejlesztett oltóanyag felhasználásával kell és tanácsos felvenni.

A térítésmentes influenza elleni oltóanyagok rendelkezésre állnak a háziorvosoknál: a 3 év felettieknek a 3Fluart influenza vakcina, míg 3 év alatt a Vaxigrip Tetra.

Influenza A-D

Az influenza vírusnak több típusa van. A legismertebb az influenza vírus „A”, ez az úgynevezett járványokat okozó, nagyon súlyos, nem ritkán halálos megbetegedéssel járó variáns. Az influenza „B” enyhébb megbetegedéseket okoz, jellemzően közösségekben halmozódik fel. Az influenza „C” típusa általában a gyermek közösségekben jellemző, enyhe nátha jellegű tüneteket okoz. A negyedik variánsa az influenza „D”, amit még eddig csak állatok között, sertés, illetve baromfiállományból izoláltak, emberi megbetegedés esetén ez még nem fordult elő.

Tünetek

Az influenza cseppfertőzéssel terjed, a téli zárt ablakos időszak különösen kedvez a fertőzés terjedésének. Jellemző tünetei hasonlóak egy kicsit a koronavírus fertőzéshez, de hirtelen kezdődik egy nagyon magas lázzal, majd légúti tünetek, torokfájás, rekedtség, orrfolyás és izom- és ízületi fájdalom jelentkezik.

Megelőzés

A legjobb és legbiztonságosabb a védőoltás. Aki megbetegedett, semmiképpen ne menjen közösségbe. Nagyon fontosan a megfelelő vitamin pótlás, különösen gyümölcsök és zöldségfélék formájában, de vitaminkészítmények is szóba jöhetnek.

Szövődmények

Az influenza lehetséges szövődménye a vírusos tüdőgyulladás, amikor a magas lázas állapot sokáig fennáll, a tünetek mellett egy nagyfokú levertség, gyengeség jelentkezik. Szintén szövődmény, amikor a vírusos fertőzésre egy úgynevezett bakteriális felülfertőzés jön. A bakteriális tüdőgyulladás szövődménye lehet az orrmelléküreg gyulladása. Sajnos az egyik legveszélyesebb szövődmény az agyvelő- és agyhártyagyulladás, melyek halálhoz vezethetnek.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.