Több mint egy évtizede a nyári szünetben 25–30 gyerek üdül. Pontosabban tanulva pihen a táborban, amelyet a falu szélén, a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna és a Duna-Völgyi Főcsatorna között elterülő telken szerveznek meg. Az egyesület tulajdonában lévő területen alakítják ki mindig az ottalvós tábort az iskolásoknak, akik egy hétre költöznek be. Ott a helyi horgászok tartanak elméleti foglalkozásokat, majd pedig gyakorlatban tanulmányozzák a horgászat fogásait. Természetesen megtanulják a környezetvédelem alapelveit, az együttélés alapvető szabályait is a foglalkozások során – mondta Suhajda Antal.

A srácok életét naponta öt-hat felnőtt segítő irányítja. Az egyesület horgászeszközöket bocsát a gyerekek rendelkezésére. A szakmai programok mellett kirándulnak is a táborlakók. Voltak már korábban a Tisza-tónál, a Szegedi Vadasparkban is tettek látogatást és a Szarvasi Arborétumba is ellátogattak. Minden évben az Akasztói Horgászpark és Halascsárda egy napra meghívja horgászni a gyerekeket. Egy másik környékbeli tónál is pecázhatnak. A dunaföldvári polgármester is támogatja a tábort, egy napra strandolhatnak, sőt, ott is horgászhatnak a városban és a folyamnál. Ezek mellett pedig három napnyi horgászat várja a gyerekeket a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán.

Az egyesület elnöke elmondta, hogy a vármegyében a tíz legnagyobb egyesület között tartják számon az Akasztói Sporthorgász Egyesületet. Egy korábbi cikkünkben több mint 800 tagról írtunk. Ők annak idején 12 ezer 616 kilót fogtak ki a környékbeli vizekből.