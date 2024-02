A szakképzési centrum kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre minden intézményében. Folyamatosan keresik és ki is használják a pályázati forrásokat, melyhez a szükséges esetleges önerőt is megteremtik. A most zajló felújítások és az elmúlt időszak beszerzései azonban a Vári-szakképző saját költségvetéséből valósulnak meg.

Folyamatosak a felújítások az intézményekben.

Fotó: Pozsgai Ákos

– A fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az iskolát választó fiatalok és azt itt dolgozó tanárok, munkatársak egy modern, tiszta és rendezett környezetben töltsék a mindennapjaikat. Az iskolai kollégium sok diáknak nyújt megfelelő szálláslehetőséget, valamit a sikeres tanulmányaikhoz való felkészülésben segítséget – emelte ki dr. Komáromi Szilárd, a KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

Az intézményvezető elmondta, hogy a kollégiumban a felújítási munkálatok ideje alatt is üzemel, ezért a diákok elhelyezését át kellett szervezni, szintenként haladnak a szakemberek a munkálatokkal. A K épületben is átszervezéssel megoldott a folyamatos oktatás. A felújítás idén január első felében kezdődött és a tervek szerint március közepére készül el. A beruházás az utána következő festési munkálatokkal együtt mintegy 30 millió forintba kerül.

A tanműhely is megújult

Komáromi Szilárd szólt arról is, hogy az elmúlt év végén újították fel az iskola Kőrösi úti tanműhelyében a fűtésrendszer egy részét, három új hőközpontot alakítottak ki. Az engedélyezési folyamattal és a kazáncserével, valamint a kémények felújításával együtt tízmillió forint sajáterős beruházás valósult meg. – Az új gázüzemű kazánok hatékonyabban, kisebb energiafelhasználással működnek, amitől éves szinten hozzávetőleg egymillió forint megtakarítást remélnek – tette hozzá az igazgató.

A tervezett fejlesztésekről elmondta, hogy tavasszal kezdődik és várhatóan két hét alatt készül el az iskola sport udvarán az aszfaltos pálya felújítása, amit régóta tervezetek, mert mostanra annyira leamortizálódott, hogy nem volt tovább halogatható. Közel ezer négyzetméteren kap új aszfalt réteget a pálya, közben pedig a tankonyha felöli sarkánál, szintén sportudvar részeként már elkezdődött egy több elemből álló kültéri fitneszpark kialakítása. Az eszközöket korábban vásárolta az iskola, most kerülnek a helyükre. A két beruházás együtt közel 20 millió forintból valósul meg az intézmény saját költségvetéséből.

A felújítások mellett különböző beszerzések is történtek az elmúlt időszakban, új ipari automata kávéfőzőt, húsz darab két személyes tanulói asztalt a hozzávaló negyven darab székkel, tizenöt egyszemélyes számítógépes asztalt hozzá székeket, tizenöt darab notebookot, két interaktív táblát, két projektort, a kollégiumba húsz darab új ágyat, egy kültéri mobil kemencét a hozzávaló kiegészítőkkel a pék és cukrász tanulók oktatásához, két új sütőberendezést a tankonyhára vásároltak összesen közel 22 millió forintért, ugyancsak saját forrásból – összegezte az utóbbi időszak eszközbeszerzéseket Komáromi Szilárd igazgató.

A kültéri mobilkemencét dr. Aranyászné Zsikla Adrienn, élelmiszer ágazatért felelős oktató mutatta be

Fotó: Pozsgai Ákos