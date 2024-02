A bemutató már csak azért is kuriózum, mert az országban csak néhány településen láthatják a különleges tüzérségi eszközt – tájékoztatott Gáldonyi Sándor őrnagy, a Kecskeméti 13. Hadkiegészítő Toborzó Iroda vezetője. Gáldonyi őrnagy kiemelte, hogy az egyszeri lehetőség a hadsereg toborzó kampánya keretében valósul meg, hiszen folytatódik a tavaly meghirdetett „Embert a vasra!” kampány, melynek második fázisában a megújuló tüzérséget jelentő PzH 2000 önjáró löveg leendő kezelőit szólítja meg a Honvédelmi Minisztérium. A kampány második fázisát november 16-án hirdette meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Bakonykútiban. Bruttó 737 ezer forint illetményért várják a tüzéreket. A Panzerhaubitze 2000 (PzH) önjáró löveg egy nagy páncélvédettségel rendelkező, támogató fegyverrel felszerelt lánctalpas jármű, napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze. A PzH kezeléséhez a modern haditechnikához értő és kezelni képes fiatalokra van szükség – mondta el Gáldonyi őrnagy, hangsúlyozva, hogy a fiatalok kiemelt kezdő illetményért, bruttó 737 ezer forintért kezdhetik meg katonai hivatásukat.

A jelentkezők alapkiképzésük során már a kiemelt illetményben részesülnek az MH Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály állományában, Tatán. A kiképzés sikeres teljesítése után képességeik, tapasztalataik és eredményeik alapján tüzér bemérő, PzH 2000 irányzó, PzH 2000 kezelő, PzH 2000 vezető, vontatókezelő, lőszeres, vontatóvezető, radarkezelő beosztások valamelyikébe kerülhetnek.

A bekerüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

18. betöltött életév,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

magyar állampolgárság megléte,

minimum 8 általános iskolai végzettség.

Ezeken túlmenően fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitástűrő képesség, valamint bírni kell a bezártságot is.

Gáldonyi őrnagy elmondta, hogy alapvetően minden jelentkező részt vesz egy komplex alkalmassági vizsgálaton. Ennek részeként többek között laborvizsgálatokat (köztük drogtesztet), valamint EKG-t is végeznek, illetve pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is részt vesznek a jelentkezők. A fizikai állóképességet is felmérik azért, hogy a kiképzés végén tudják-e majd teljesíteni a szerződéses katonákra vonatkozó követelményeket a jelentkezők. Ennek részeként meghatározott szintidőn belül kell lefutniuk 3200 métert, valamint megfelelő számú felülést és fekvőtámaszt vagy húzódzkodást kell csinálni 2-2 percben. A bevonulás 2024. február 12-én és 13-án lesz Tatán, a MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál – mondta el Gáldonyi őrnagy.

Jelentkezni lehet még az iranyasereg.hu-n.