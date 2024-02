Balatonalmádiban rendezték meg a Magyar Cukrász Ipartestület éves közgyűlését a közelmúltban. Hagyományosan ezen az eseményen adják át az ipartestület elismeréseit, így az Arany Habverő díjat is – mondta el félegyházi cukrász, akinek eredményeiről hírportálunk hasábjain már több alkalommal is beszámoltunk.

Kovács Jánost díjazták

Fotó: Vajda Piroska

Kovács János ugyanis számtalan belföldi és külföldi versenyen ért már el kimagasló szakmai eredményt. Részt vett többek között a cukrász olimpián és a cukrász világbajnokságon is. Büszke az elismerésekre, mint ahogy az Arany Habverő díjra is, de nem szeret ezekkel dicsekedni. Szerinte a vásárlók nem díjak, hanem a minőségi sütemények és fagylaltok miatt térnek be a cukrászdájukba. Kovács János szerint fontos a szakma elismerése, de nekik ettől függetlenül minden nap bizonyítaniuk kell a vásárlók előtt.

A mestercukrász azt is hangsúlyozta, hogy bár ő vette át a díjat, de nem csak neki jár az elismerés, hiszen a háttérben nagyon sokan dolgoznak még. Mint mondta, az egész csapatot megilleti a díj.

Kovács János arról is beszélt, hogy napjainkban a cukrászatok sincsenek könnyű helyzetben, de úgy tapasztalja, hogy még mindig szeretnek az emberek cukrászdába járni. Szerinte ez egy olyan luxus, amit még megengednek maguknak az emberek.

Hozzátette, ahhoz, hogy a cukrászdájuk sikeres legyen igyekeznek mindig megújulni, új ízeket kínálni, jobb alapanyagokat használni és persze több lábon állni. Eddig csak saját üzeltük részére készítettek süteményeket, fagylaltot, tortát, szaloncukrot, bonbont. Ma már kisebb üzleteknek viszonteladásra is gyártanak. Emellett pedig tartós termékeket – kekszeket és mentes csokoládékat – is készítenek.