Varga Nándor református elnöklelkész Az Úrban bízzatok kezdetű zsoltárral köszöntötte Juliska nénit, mellyel egyben azt is hangsúlyozta, hogy 100 évet csak bizalommal lehet lehet leélni. – Az Úristen megsegítette Juliska nénit 100 éven keresztül napról napra, és pajzsként állt mellette, hogy megóvja testi-lelki bajokkal szemben, és most ez számunkra egy nagy bizonyság – fogalmazott Varga Nándor, hozzátéve, hogy Isten is bízott benne, amikor gyermekei, unokái életét rábízta.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy egy közösség értékes tagjaként kívánhat boldog születésnapot Juliska néninek. A polgármester nagyrabecsülését hangsúlyozta Juliska néni iránt, aki máig elkápráztatja a hallgatókat szavalatával, és rendszeres indulója a Nyugdíjas Szövetség versmondó versenyeinek, ahol rendre szép helyezéseket ér el – egy egész vitrin van tele okleveleivel és díjaival. A polgármester kihangsúlyozta, hogy Juliska néni átélt háborút, forradalmat, a 20. század nehéz korszakait, mégis életkedve töretlen, szeretettel fordul a közösség felé, és anyaként, nagymamaként is a kölcsönös szeretet jelenti számára a megtartóerőt.