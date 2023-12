A vidám hangulatú eseményen a kicsik kézműveskedtek, színeztek, vágtak, gyurmáztak. Az alkalomra egészen pici babákkal is érkeztek és persze voltak iskolás korú gyerekek is. A közös játék után Gödény Anikó interaktív zenés gyermekműsorral kedveskedett a kicsiknek. Volt buborék, hóesés és sok-sok vidámság is a színpadon és a nézőtéren egyaránt. A gyerekek is bekapcsolódtak az éneklésbe, sőt táncra is perdültek.

Az este végén minden résztvevő egy-egy ajándékkal és persze élményekkel is gazdagabb lett.

A részvétel teljesen ingyenes volt, a kellékeket a kézműveskedéshez és az ajándékokat is a Hunyadivárosi Közösségi Ház fenntartója, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület biztosította.