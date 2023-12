Bizonyára minden gyermekek ajándékcsomagjába kerül majd csokimikulás. Kecskeméten hatalmas választék áll rendelkezésre édességekből, így a csokimikulásokból is, ezzel együtt pedig az árak is széles skálán mozognak.

Az igazán olcsó csokimikulások akár 179 forinttól is elérhetőek, de azok minősége nem a legjobb – mondta egy anyuka. Szerinte az árakat tekintve nem történt nagyobb változás az elmúlt évhez képest, ugyanis mint fogalmazott, a jól ismert márkák termékei mindig is drágábbak voltak.

Saját kutatásunkból kiderült, hogy egy 250 grammos csokimikulás átlagosan 1000 forintba kerül, de találtunk olyan 175 grammos Mikulás-figurát is, amiért közel 2000 forintot kellett fizetni. Összességében idén is megállapítható, hogy sok családnak – főleg azoknak, aki több gyermeket nevelnek − jelentős összeget jelent egy-egy mikuláscsomag összeállítása. Ugyanis „csak” egy csokimikulás kerül átlagosan 1000 forintba.

Természetesen vannak olcsóbb, már előre összekészített Mikulás-csomagok is, melyeket 1000 forinttól is beszerezhetünk, de azok tartalma nem biztos, hogy találkozik a gyerekek elvárásaival. Ezért érdemes körbenézni a boltok polcain, hogy megtaláljuk a számunkra minőségben és árban is megfelelő termékeket.

Azonban nem érdemes az utolsó percekre halasztani a vásárlást, ugyanis felmérésünknek köszönhetően azt is megállapítottuk, hogy a hajrában egyre nagyobb ütemben fogynak a csokimikulások az üzletek polcairól.