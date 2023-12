Nem régen fejeződött be a közvilágítás fejlesztése a településen. A beruházás több célt is szolgált, a takarékoskodás mellett fontos volt a közbiztonság erősítése is – nyilatkozta lapunknak Almási Roland Márk, polgármester. Hozzátette, a korszerűsítéssel csaknem felére csökkent a közvilágításra felhasznált energia mennyisége, miközben a közterületek megvilágítása jelentősen javult.

A településvezetőtől megtudtuk, a közvilágítás fejlesztésébe az energiaválság okán fogott bele a kunszállási önkormányzat. Elkezdték keresni ugyanis azokat a lehetőségeket, ahol spórolni tud a település. Mivel a közvilágítás a legnagyobb energiafogyasztó, ezért törekedtek a legjobb megoldásra, amit a LED-es világításban találtak meg. A kivitelezést a közvilágítás-fejlesztéssel foglalkozó MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. végezte.

Kunszállás belterületén eddig 187 világító test volt felszerelve, ám az elmúlt évek alatt annyit növekedett a település, hogy indokolt volt ennek a bővítése, így további 15 lámpát helyeztek még ki a faluban. A felújított közvilágítási rendszer a tapasztalatok szerint jól működik, de a település vezetői és a szakemberek folyamatosan járják az utcákat, és már látják, hogy további fejlesztésre van szükség, ezért újabb 13 lámpatestet rendelt meg az önkormányzat. Ezt év végéig még pótolja a kivitelezést végző társaság – részletezte a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a teljes beruházás 25 millió forintba került, amit saját forrásból finanszírozott az önkormányzat. A további fejlesztés közel 1,5 millió forintot igényel még.

Fotó: Vajda Piroska

A közterületi közvilágítás fejlesztéssel párhuzamosan a Kertész Károly Sportpályán kialakított új műfüves pálya is kivilágítást kapott, így a gyerekeknek az őszi-téli hosszú, sötét estéken sem kell a futballozást nélkülözniük. A közelmúltban átadott új műfüves pálya 38 millió forintba került és pályázati forrásból valósította meg a helyi sportegyesület. A pályázat azonban már nem tette lehetővé a világítás kiépítését, amit így az önkormányzat és a helyi P&P Pékárú Kft. közösen finanszírozott, 3-3 millió forintot biztosítottak erre célra. A sportegyesület másik idei örömteli fejlesztése szintén pályázati forrásból valósult meg. Az MLSZ pályázatán közel 17 millió forintot nyertek, amiből egy 9 személyes kisbuszt vásároltak. Ezentúl ezzel tudják szállítani az utánpótlás csapatokat a hétvégi mérkőzésekre – számolt be a polgármester.

Megtudtuk azt is, hogy a helyi igényeknek eleget téve, illetve a temetkezési szokások átalakulását figyelembe véve a temetőben két urnafalat alakítottak ki, melyekben 64 urna elhelyezésére van lehetőség. Erre a Magyar Falu Program keretében 5 millió forintot nyert az önkormányzat. A helyi temetkezési rendelet átalakítása után hamarosan lehetőség lesz az urnás temetkezésre Kunszálláson is.

Elindult a piaccsarnok építése

Almási Roland Márk örömmel számolt be arról is, hogy elindult a piaccsarnok építése, melyre a Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást a település. A beruházás összértéke több mint 100 millió forint, ebből 85 százalék a vissza nem térítendő támogatás. A polgármester abban bízik, hogy a beruházással egy olyan közösségi tér jön létre, amely rendezett körülményeket teremt a település központjában. A piaccsarnokban 220 négyzetméteres fedett rész várja majd az árusokat és a kor elvárásainak megfelelő nyilvános mosdó is lesz végre a faluban. A település vezetői egy multifunkcionális épületet álmodtak meg, egy közösségi teret, amit nem csak a piacok alkalmával használhatnak majd a kunszállásiak, hanem más eseményeknek is otthona lesz. Éppen ezért az árus padok nem lesznek rögzítve, hogy egy-egy esemény alkalmával azokat félre lehessen húzni. Terveznek a helyszínen közös filmvetítéseket, jelentősebb sportesemények közvetítését is. Ehhez van már a településnek egy profi vetítőrendszere is, amit a helyi nagycsaládosok egyesülete egy sikeres pályázati támogatásból vásárolt – sorolta a polgármester.