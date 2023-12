A polgármester elmondta, hogy három jelentős tétele van a költségvetésnek, amit a közgyűlés csütörtöki ülésén tárgyal majd. A bérfejlesztésre folyamatosan figyelmet fordítottak, tehát ezt is tartalmazza a költségvetés. A januártól esedékes bérfejlesztésre szánt összeg megközelíti a milliárdos nagyságrendet. Ezzel mintegy háromezer, az önkormányzat alá tartozó szervezet munkavállalójának emelkedik a bére Kecskeméten.

A másik nagy terület az energiaárak kezelése. Ebben az évben hektikusan alakultak az energiaárak, de sikerült egy hosszú távú szerződést kötni, és stabilizálni. Ennek köszönhető, hogy probléma nélkül ellátják a városüzemeltetéshez kötődő feladatokat: nyitva vannak a legnagyobb létesítményeik, közlekednek a város járművei. Jelentős forrásokat biztosít a város a tömegközlekedés működtetésére és fejlesztésére. Ennek is köszönhető, hogy országosan a harmadik legfiatalabb flottával rendelkezik a város. A polgármester elmondta, hogy folyamatosan nő a tömegközlekedést igénybe vevők száma Kecskeméten.

A költségvetés harmadik pillérét a városüzemeltetésben jelentkező feladatok finanszírozása jelenti. Ez tízmilliárdos nagyságrendet képvisel, hiszen hatalmas a város területe. Jelentős a közterületek kiterjedése, hatalmas a növényállomány, amit gondozni, ápolni kell.

Az utak, földes utak karbantartása is nagy feladat.

A polgármester szerint óriási lépéseket tesznek e téren évről évre, és a rendelkezésre álló forrás függvényében rangsorolják a karbantartandó, felújítandó, utakat. Ugyan nem tudnak mindent azonnal elvégezni, amit szeretnének, de jó úton jár a város, hiszen a legnagyobb áteresztő utak felújítása folyamatosan zajlik, és rangsorolták az elvégzendő feladatokat.

A polgármester kiemelte, hogy a következő évben, ami prioritást élvez, az a földutak karbantartása és egy más típusú gondozása. Erre megduplázták a költségvetésből a forrást. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy erre azért van szükség, mert megnövekedett a földes utakon a forgalom, hiszen sokan kitelepültek a város szélére, ott építkeztek. Ezért egy más, fejlettebb és tartósabb hatású technikával stabilizálják a földutakat, amire programot állítottak össze, és több mint egymilliárd forintot biztosítanak erre.

A polgármester kiemelte, hogy abban a szerencsés helyzetben van a város, hogy nem küzd működési problémákkal, és ugyan nem korlátlanul, de rendelkezésre állnak a fejlesztési források is.

A polgármester beszélt a Kecskeméti Termostar biomassza fűtőművénél megtartott keddi országos KEHOP zárórendezvényről is, melyről mi is beszámoltunk. Szemereyné Pataki Klaudia szót ejtett még a Neumann János Egyetem hidrogénmeghajtású autójáról, amit az ENSZ klímacsúcson mutattak be Dubajban. Az autó olyan energetikai optimalizációs, automatizációs rendszerrel rendelkezik, ami a lehető leghatékonyabban használja fel az autó üzemeltetéséhez szükséges energiát.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.