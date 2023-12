Elmesélte személyes motivációját, azt a pillanatot, mely arra ösztönözte, hogy a környezetvédelem mellé álljon. Az eltelt sok-sok év alatt az egyesületéhez kapcsolódóan már 90 ezer facsemetét, cserjét ültettek el. Továbbá fontos küldetésük, hogy minél több vizet helyben megtartsanak, ebben a szélsőséges időjárási viszonyok között. A természetalapú megoldások között szerepel az esőkertek kialakítása, mely már nemcsak magánszemélyeknél, de néhány cégnél is megvalósult jóvoltukból. A beszélgetés során szólt még az „esőcsinálásról”, és arról is, hogy ki mit tehet a vízmegtartás érdekében. Aki további részleteket is szeretne megtudni, hallgassa meg az interjút!

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.