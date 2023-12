A főtéri színpadon a Sabbathsong Klezmer Band zsidó dalokat játszott, miközben többen táncoltak is. A közönség a zene után érdeklődve hallgatta meg, mit is jelent valójában a hanuka ünnepe.

Elhangzott: Kecskemét mindig is büszke volt arra, hogy a különböző vallási felekezetek örvendeznek egymás ünnepének, így most a hanukát is a zsidók és keresztények együtt ünneplik a város főterén. Hanuka az örökké való csodára emlékeztet, a hanuka idején mindenhol a világban egyszerre lobbannak fel a lángok a gyertyatartókban.

Shalom Ber Radziner rabbi elmondta: idén december 7-15. között ünnepli a zsidó közösség a fény ünnepét, a nyolcnapos hanukát. Vasárnap van a hanuka 4. estéje. Ilyenkor arra emlékeznek meg, hogy az i. e. 2. században a makabeusok csodálatos módon legyőzték a szír-görög sereget, megmentve ezzel népüket. Ezután felszabadították a Szentélyt, majd felszentelték. Az újraszenteléshez 8 kanna olajra lett volna szükségük, de csak egyet találtak. Mégis meggyújtották az első gyertyát, és láss csodát, az egy kanna olaj nyolc napon át égett. Erre a csodára emlékeznek hanukán.