Az állatvédelmi szakember felhívta a figyelmet arra, hogy soha ne legyen télen lenyírva a kutya szőre, mert az tartja őket melegen a hideg időszakban. Ugyancsak nem télvíz ideje a legalkalmasabb a samponos fürdetésre, mert azzal lemossuk az állat bundájáról a szigetelő és vízlepergető zsírokat, ezáltal csökken a bőr hideggel szembeni ellenállóképessége.

Szabó Attila azt tanácsolta, hogy minden séta után mossuk meg a kutya mancsait és a hasát langyos tiszta vízzel, majd töröljük szárazra. Így az odatapadt sót, vegyszereket el tudjuk távolítani. Ha pedig autóval szállítjuk kedvencünket, a nyárhoz hasonlóan télen se hagyjuk az autóban.

A hideg növeli az energiaszükségletet, ezért a téli hideg hónapok alatt kicsit emeljük meg a kutya, cica táplálékának a mennyiségét, mintegy 10-15 százalékkal.

Az állatok vizét naponta több alkalommal is cseréljük, mert megfagyhat. Ilyenkor mindig hideg vizet töltsünk nekik, mert az később fagy meg, mint a meleg víz – hangsúlyozta a szakember.

Szabó Attila elmondta, hogy szélvédett helyen kell tartani a kutyaházat. Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a kutyaház nem lehet vashordó hiszen ez egyrészt nem is megengedett, másrészt ahogy nyáron meleg van benne, úgy télen meg is fagyhat a kutya egy ilyen hordóban. Az is előnyös, ha szigeteléssel ellátott a kutyaház. Efféle kutyaházakat már lehet vásárolni, de magunk is szigetelhetjük hungarocellel és osb lappal a meglévőt.

A szakember kiemelte, hogy szalmát használjunk és semmiképp ne rongyot a kutyaházakban, hiszen a rongy átázik így azon fekszik a kutya. Vannak esetek amikor a kutya a rongyokat szétszedi illetve meg is eheti ami szintén nagy problémát okozhat. – Mínusz 15 Celsius fok alatti hideg esetén biztosítsunk kutyánk számára helyet zárt, fedett helyen (garázs, fészer stb.). Ekkor arra is kell figyelni, hogy az autónkban használt fagyállót, téliesített ablakmosó folyadékot a kedvencek által elérhetetlen helyekre tegyük, mert azok mérgezőek. A lakásban tartott kutyáknál javasolt gondoskodni a kályha és hősugárzó elleni megfelelő védelemről, mert könnyen megégetheti magát a kutya vagy a cica.

Szabó Attila arról is beszélt, hogy sétáltatásnál vigyázzunk arra, hogy ne menjen kutyánk befagyott tó, patak közelébe hiszen az beszakadhat alatta, illetve télen is gondoskodni kell a paraziták elleni védelemről, mert már nincs olyan tartós hideg télen, hogy megtizedelje a kullancsokat és a bolhákat.