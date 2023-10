Szekeres Tamás klasszikus- és elektromos gitárművész, tanár, Szendrey-Karper László professzor utolsó tanítványaként diplomázott 1990-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémián, mint klasszikus gitárművész és tanár. Hamar a korszak meghatározó alakjává vált, miközben több kontinensen számtalan nemzetközi és hazai sztárral játszott együtt. 1994 óta a legendás OMEGA zenekar tiszteletbeli tagjaként meghatározó szerepet töltött be az együttes életében, mint gitáros – zeneszerző. Szekeres Tamás a halasi koncerten külön is megemlékezett a Bikini legendás hírű gitárosáról, a kiskunhalasi születésű Daczi Zsoltról, akivel nemcsak zenésztársak voltak, de nagyon jó barátok is.

Szekeres Tamás a több állomásból álló önálló koncertjein az Omega elmúlt 25 évéről emlékezik. A turné során, amelynek egyik állomása volt a kiskunhalasi helyszín, a szakrális helyszínek mellett változatos koncerttermekben és formációkban lép fel: a gitár, a dob és az ütőhangszerek adják az alapbázist, melyek helyenként kiegészülhetnek egyházi kórussal, basszusgitárral és billentyűshangszerrel, majd az ezekre ráépülő vonósnégyessel, kamarazenekarral. A kiskunhalasi koncerten a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus énekelte vele a legendás dalokat, és velük együtt a közönség is énekelt. A kultikus Omega és az Omega Oratórium dalai mellett Bach és Vivaldi művek hangzottak el.