A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együttműködésében, az Európai Unió több mint 5,7 milliárd forintos támogatásával a „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű projekt keretében az elítéltek és a letartóztatottak foglalkoztatását segítő program indult, amely azt a célt szolgálja, hogy a későbbi szabadulásuk után könnyebben vissza tudjanak majd illeszkedni a társadalomba és sikeresen találjanak munkát, csökkentve az esélyét annak, hogy ismét bűncselekményt kövessenek el.

– A reintegrációs program egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokkal, amely szükség esetén személyre szabottan történik, másrészt a befogadására alkalmas környezet megteremtésében segítenek – magyarázta a Hinkel Tamás bv. alezredes, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Elmondta, hogy 2020 szeptemberétől négy helyen indult el a munkaszocializációs projekt: a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az elítéltek a munkagyakorlat keretében mosodai tevékenységet végeznek és egészségügyi védőeszközöket gyártanak.

Kiemelte, hogy a „Munkaszocializációs projektben” összesen 158 fő fogvatartott vesz részt, akik sikerrel elsajátították a szükséges elméleti ismereteket, majd megkezdték munkagyakorlatukat. Az elkészült termékeket és tisztított textíliákat egészségügyi intézmények részére ajánlották fel. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 11,2 tonna mosott textíliát adott át a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház részére. A projekt bevezetése óta a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben összesen 1 millió 257 ezer darab körgumis sapka és 196 ezer darab cipővédő; a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, valamint a Kalocsai Fegyház és Börtönben több mint 16 ezer darab bázis-zsilipruha, illetve több mint 2200 látogatókabát készült. Az elkészült egészségügyi termékekből 166 ezer darab körgumis sapkát és ezer pár cipővédőt adtak át az Országos Kórházi Főigazgatóság által kijelölt Kiskunhalasi Semmelweis Kórház részére.

Dittmayer Péter ápolási igazgató, Hinkel Tamás bv. alezredes, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka és Dr. Szepesvári Szabolcs kórházi főigazgató próbálják ki az átadott védőfelszereléseket

Fotó: Pozsgai Ákos

Az alezredes emlékeztetett, arra is, hogy a halasi bv-intézet tavaly együttműködési megállapodást kötött a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben indult jóvátételi program keretében a halasi önkormányzattal, ennek értelmében a reintágrációs programban résztvevő fogvatartottak úgynevezett jóvátételi munkát végeznek a város részére. Ennek keretében a Sóstó környékét és a Csetényi Élménypark egy részét hozták rendbe.

– A későbbiek során akár a halasi kórház területén is végezhetnek jóvátételi munkát a fogvatartottak.

– tette hozzá a parancsnok, aki példaként említette, hogy a kórház körüli kerítést fogvatartottak hozhatják rendbe és festhetik újra. Hinkel Tamás szólt arról is, hogy a jövőben a jóvátételi program keretében hasonló együttműködés lehet a rendőrséggel és akár a bírósággal is.

Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató szerint a büntetés-végrehajtástól érkezett adomány jól fog hasznosulni a halasi kórházban. – Elsősorban a műtő- és intenzív osztályon fogják majd nagy mennyiségben használni, és minden olyan helyen, ahol ezeknek a védőeszközöknek a használta kötelezően elő van írva. A lábzsákokat például a hozzátartozók is rendszeresen használják látogatáskor, ami minden alkalommal szükséges – mondta el a kórház főigazgatója. Hozzáfűzte azt is, hogy mivel az intenzív osztály is magas szakmai fejlődésen ment keresztül, jelentősen nőtt a betegszám és így a korábbiaknál jóval több a látogatóknak a száma is.