A malom épületet 1861-1867 között Hunyadi Antal építette alsó meghajtású őrlő szerkezettel. Az akkor még háromszintes épület fala vályogtéglából készült, amelyet 1892-ben kívülről tégla köpennyel burkolták be. Sáfrik József szélmolnár 1901-ben vette meg az épületet és felülhajtós, négyszintes holland típusú szélmalommá alakíttatta át. Az első világháború után részben gépesítették a belső szerkezetét, hogy felvegye a versenyt a gőzmalmokkal. Az ipartörténeti építményt 1964-66 között Mendele Ferenc tervei alapján műemlékként újították fel, majd ezt követően műemlékké nyilvánították. Az épület jelenlegi magassága közel 15 méter, vitorláinak átmérője pedig a 20 métert is elérik.

2020-ban újították fel a szélmalmot

Bár az épület a következő évek során több ráncfelvarráson is átesett, s 2010-ig ez volt Magyarország legjobb állapotban lévő eredeti szélmalma, állapota erősen romlott és 2011-ben levették a vitorláit. 2020-ban fejeződött be a malom újjászületése: a régi fa tetőszerkezetet az eredetivel megegyező módon újraépítették, és a malom belső fa szerkezetét is teljesen felújították. Új vitorlákat is kapott a malom, amelyeket szintén az eredetivel megegyező módon terveztek és építettek újra. Mellé új látogatóközpont és alkotóház épült és egy szabadtéri interaktív kiállítás is elkészült, három éve újra látogatható a szélmalom.

– Negyedévente szükséges megforgatni a szélmalom fából készült vitorláit, hogy egyformán érjék a statikus hatások és ne deformálódjanak el – mondta el hírportálunknak Vincze Bálint, a Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezető igazgatója, aki a gyerekekkel együtt forgatta meg a malomszerkezet vitorláit. A látványos folyamatot izgatottan figyelték a gyerekek, akik körbe is táncolták a szélmalom épületét.