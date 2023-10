Tóth Imre igazgató-helyettes az előző tanév végén vehette át kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó tevékenysége elismerésként a Bonis Bona díjat. Az országos díjat azon pedagógusoknak adományozzák, akik tehetséggondozás terén sokat tesznek diákjaikért. Tóth Imre akkor a díj kapcsán elmondta: szerencsésnek érzi magát, hiszen olyan munkaközösségben dolgozhat, ahol a kollégák is teljes mértékben támogatják ezt a munkát, kémia tantárgy lévén külön kiemelve a kiváló laboráns csapatát. A laborban dolgozók, Dénes Julianna vezetésével mindig előkészítik számára a kísérleteket, így abban neki nem kell aktívan tevékenyen részt venni, sokkal több időt fordíthat a tanulókra. S hogy mennyire eredményesen végzi a tehetséggondozást, kiváló példa a 2020-ban érettségizett Ficsór István Dávid, aki ma már az ELTE hallgatója, de mai napig tartják a kapcsolatot. Istvánnal közös munkáik is vannak.

Közel tíz éve ismerkedett meg az orgoványi diákkal, aki hatosztályos gimnáziumi oktatásban kezdte meg tanulmányait a kecskeméti Refiben.

Ficsór István Dávid és egykori tanára, Tóth Imre

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Különleges élmény egy tehetséges régi tanítvánnyal találkozni, mi több egy katedrán állni. Szenzációs tehetség, rengeteg versenyen bizonyított középiskolásként, és most az ELTE-n is méltán megállja a helyét. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egy-egy verseny feladatsorának összeállításában rendkívül kreatív ötletekkel tudja segíteni a munkát. Elárulhatom: amikor elkezdtük a közös munkát, még nem tűnt ki a többiek közül, de néhány hónap múlva már kezdett körvonalazódni, hogy különleges tehetségről van szó. A legnagyobb eredménye a kémia olimpián szerzett bronzérme volt, mely tökéletesen fémjelzi, hogy mennyire kimagasló a tudása. Örülök, hogy taníthattam, és hogy a mai napig beszélgethetünk mindkettőnk számára fontos kémia ismeretekről – mondta büszkén Tóth Imre.

Pisti a laborban megtartott órákon a szervetlen szintézist mutatta be a 11. évfolyamos fakultációra járó diákoknak, akiket egyaránt magával ragadott személyisége és hatalmas tudása.

A közös órák után Pisti elmondta: példaképe volt a kezdetektől Tóth Imre tanár úr, akivel szinte az első pillanattól egy hullámhosszon mozgott és gondolkodott. Régóta tervezgette a „visszatérését” a Refibe, mely ötlet a tanár úrnak is tetszett. Nagy álma vált valóra, együtt taníthatott példaképével. Jól érezte magát a katedrán. Egyelőre még nem tudja, hogyan alakul a pályája. Gondolkodik a tanári pályában is, kémia-matematika szakon. Végül elárulta: szabadidejében szeret focizni is az egyetemi társaival.