A polgármester a rádióműsor elején szót ejtett a hétfőn átadott Széchenyi István Közösségi Házról, ami mint fogalmazott, a Szarvas térrel együtt a Széchenyiváros rehabilitációjának ékköve. Elmondta, hogy a közösségi házban kapott helyet a digitális tudásközpont és ez a CédrusNettel együtt is hozzájárul a helyi közösségépítéshez. A polgármester emlékeztetett arra, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül a városrész: óvodák, iskolák újultak meg, megépült a Károly Róbert körút folytatása, közösségi kerteket alakítottak ki és új játszóterek épültek.

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont szolgáltatásai is bővültek az elmúlt években. Új sportolási lehetőségek jelentek meg, és most a játszótér megújítása van soron. Komplex játszótér épül a területen, melynek megvalósításába a Lions Club is bekapcsolódott, segítve, hogy a fogyatékkal élők számára is jól használható legyen az új terület. A szabadidőközpont parti sétánya is megújul, illetve most épül egy pékség és kávézó a Nyíri úti bejáratnál.

A polgármester arról is beszélt, hogy szeptember 30-án lejár a wakeboardosok 15 éves szerződése, ami a vízfelület hasznosításának újragondolására ad lehetőséget.

Elmondta, hogy a vízisportosok részéről is megjelentek az igények a hasznosításra: több százra tehető a kajakozók és a sárkányhajósok száma, ezért a fenntartó Hírös Sport Nonprofit Kft. elindította a felek közötti egyeztetést.

Az elképzelések szerint az egész városnak vízfelületet biztosítanának, és a fenntartó egy másik területet ajánlott fel a wakeboardosoknak.

A polgármester emlékeztetett, hogy a hét második felében és hétvégén is gazdag programokínálat várja a kecskemétieket. Pénteken lesz az európai autómentes nap, egyebek mellett kerékpáros felvonulással, hétvégén pedig a Hunyadivárosban, Kadafalván és Hetényegyházán is városrészi napokat tartanak, és ezek mellett a Széchenyivárosi Napok hétvégén is folytatódik.

